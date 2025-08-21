Senamhi anuncia lloviznas en cuatro regiones del país desde este viernes 22

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que el Anticiclón del Pacífico Sur llegará desde este viernes 22 de agosto y se extenderá hasta el domingo 28 del mismo mes, afectando la costa sur peruana.

La entidad informó que durante esa semana se elevará la humedad en la región, generando más lloviznas, neblina y una sensación de frío más intensa en todo el litoral. Estas condiciones se experimentarán durante las noches, las madrugadas y las primera horas de la mañana.

✅ Entre el 22 y 25 de agosto la costa peruana experimentará un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío. Estas condiciones se presentarán principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana. https://t.co/lC8rjNUu7w — Senamhi (@Senamhiperu) August 21, 2025

ZONAS QUE SE VERÁN AFECTADAS POR EL ANTICICLÓN

Según detalló el Senamhi, las zonas más afectadas serán: Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna, clasificados en una alerta a nivel de peligro naranja. Asimismo, subrayó que en Lima Metropolitana también se presentarán lloviznas leves y neblina, con mayor intención en la noche y madrugada.

HUMEDAD POR FENÓMENO CLIMÁTICO

Según la información difundida, en la costa sur se prevén acumulados diarios de hasta 3 milímetros (mm) en Arequipa, mientras que en Moquegua y Tacna las precipitaciones variarán entre 1 y 2 mm. En el caso de Ica y Lima, las lloviznas serán más ligeras, alcanzando valores próximos a 1 mm.

BAJAS TEMPERATURAS

Según el organismo de meteorología, las temperaturas diurnas en Lima serán entre 16°C y 19°C; mientras que en las noches se registrarán mínimas de 12°C a 15°C. Para el caso de Lima Provincias, se esperan temperaturas máximas de 22°C durante el día, y 11°C por las noches.

Asimismo, Senamhi advirtió a la población a tomar medidas preventivas frente a este cambio climático, como usar casacas o chompas abrigadoras, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños y adultos mayores.