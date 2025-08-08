Temas
Perú

Friaje afectará 11 regiones de la selva peruana con lluvias y fuertes vientos

Perú
jcastillo@latina.pe
Entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, la selva peruana registrará un marcado descenso de las temperaturas diurnas por el ingreso del decimoctavo friaje del año. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se esperan máximas de 27 °C en la selva norte, 25 °C en la central y 24 °C en la sur.

El fenómeno estará acompañado de cielos cubiertos, lluvias y ráfagas de viento de hasta 45 km/h. Las regiones con mayor probabilidad de afectación son Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a la población protegerse de los cambios bruscos de temperatura, cubriendo cabeza, rostro y boca para evitar la entrada de aire frío en las vías respiratorias.

También recomendó usar ropa abrigadora —como chaquetas, guantes y gorros— y vigilar la salud de niños y adultos mayores. Ante síntomas de infección respiratoria, se sugiere acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Asimismo, se aconseja consumir bebidas calientes, frutas, verduras frescas, azúcar, dulces y alimentos ricos en grasas para aumentar la resistencia al frío, así como almacenar alimentos y agua potable en un lugar seguro.

RÁFAGAS DE HASTA 35 KM/H AFECTARÁN LA SELVA CENTRAL Y SUR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, como parte de los efectos del decimoctavo friaje del año, este sábado 9 de agosto se prevé un incremento en la velocidad del viento en la selva central y sur.

Según el pronóstico, las ráfagas podrían alcanzar hasta 35 km/h, con intensidad ligera a moderada. Esto aumentará la sensación de frío y podría afectar actividades al aire libre.

En Madre de Dios, las provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu, y en Ucayali, las de Coronel Portillo, Atalaya y Purús, están entre las zonas con mayor probabilidad de verse afectadas.

