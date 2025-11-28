Temas
Tacna es declarada en emergencia: FFAA serán desplegadas en la frontera con Chile

Tacna es declarada en emergencia: FFAA serán desplegadas en la frontera con Chile
Según el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM, el Gobierno declara el Estado de Emergencia en Tacna por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, para hacer frente a la criminalidad a fin de asegurar la paz y el orden interno en el territorio nacional. Se inicia el despliegue de las FF.AA. junto a la PNP para resguardar la frontera.

