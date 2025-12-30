Tragedia en Iquitos: Incendio arrasa con 16 viviendas en Belén y deja a familias sin hogar

Un incendio de grandes proporciones arrasó con al menos 16 viviendas del asentamiento humano 15 de Noviembre, ubicado en el distrito de Belén, en Iquitos. Este lamentable suceso ha dejado a varias familias en la calle previo al Año Nuevo.

El siniestro se inició aproximadamente a las 2 de la madrugada y se propagó rápidamente entre los inmuebles. Vecinos intentaron sofocar las llamas usando baldes con agua extraídas del río.

Desafortunadamente el difícil acceso a la zona impidió que los bomberos ingresaran al lugar con los camiones cisternas, lo que retrasó las labores para controlar el incendio.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7