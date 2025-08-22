Temas
Perú

Trágico accidente en la vía Juliaca–Cusco deja dos muertos y seis heridos | VIDEO

Perú
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
En la carretera Juliaca-Cusco, un trágico accidente de tránsito dejó dos fallecidos y seis heridos el último 21 de agosto, en el sector Puente Ventilla. El hecho involucró a una camioneta del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Canchis (Cusco) y un camión.

Entre las víctimas se identificó a Manuel César Choque Arapa, gerente de Servicios Públicos y encargado de Desarrollo Social de la comuna de Canchis. La segunda persona fallecida permanece en condición de NN, según informó el hospital de Ayaviri.

Con relación a los heridos, tres fueron trasladados al hospital Carlos Monge Medrano en Juliaca. El director del nosocomio, Dr. Zenón Iquiapasa, señaló que actualmente dos de ellos permanecen internados y bajo evaluación para determinar un diagnóstico más preciso.

Las causas exactas del choque aún están siendo investigadas por las autoridades, aunque preliminarmente se presume un exceso de velocidad o una mala maniobra en la vía.

