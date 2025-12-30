Trenes chocan en vía a Machu Picchu: Minsa moviliza 12 ambulancias a zona del accidente

Ante el accidente ferroviario que se registró en Cusco en el kilómetro 88 Qorihuaychina, el Ministerio de Salud informó que ha dispuesto la movilización de doce ambulancias a la zona del siniestro para atender a los heridos.

El accidente dejó un fallecido y varios heridos, según el Gerente Regional de Salud del Cusco, Omar Farfán. A través de un comunicado, el Minsa también confirmó que se ha activado el sistema de referencias terrestre y aérea, y que además monitorea la situación para brindar apoyo necesario a los afectados por este accidente.

De acuerdo a los primeros reportes, dos trenes de las empresas PerúRail e IncaRail chocaron en la ruta hacia Machu Picchu en una zona ubicada a dos horas de la ciudad del Cusco. Aún se desconoce el número exacto de los heridos, entre ellos se encuentran turistas extranjeros.

Las causas del accidente aún no materia de investigación, aunque no se descarta que la mala coordinación entre las locomotoras haya producido la colisión.

Imágenes grabadas minutos después del choque muestra a los pasajeros sangrando y algunos lesionados recostados a un lado de la vía férrea.

