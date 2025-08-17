Trujillo bajo fuego: atentado con explosivos por guerra entre bandas expone ausencia de autoridades

Una explosión con más de 15 cartuchos de emulsión minera sacudió la avenida Perú, en el distrito de El Molino, Trujillo, dejando destrucción en cuatro manzanas y afectando a decenas de vecinos. El atentado, según la Policía, estaba dirigido contra Sergio Bolaños Sarmiento, un hombre de 29 años con antecedentes por uso de armas y presuntos vínculos con la organización criminal “Los Pulpos Nueva Generación”.

El ataque fue atribuido a “Los Pepes”, banda rival liderada por Andy Quispe Cruz, primo de Johnson Cruz, cabecilla de Los Pulpos. Según la Policía, la disputa responde a venganzas y deudas impagas, en medio de una guerra por el control de territorios entre “Los Pulpos”, “Los Pepes” y una tercera banda criminal, “La Jauría”.

Minutos después de la detonación, la PNP capturó al conductor del vehículo que trasladó a los atacantes, considerado pieza clave para identificar a los autores materiales del atentado. Mientras tanto, los vecinos de El Molino quedaron con casas y negocios destruidos, denunciando abandono de las autoridades.

El caso de Bolaños no es aislado. Su nombre también ha sido vinculado a tiroteos en discotecas y a disputas con cabecillas criminales como los hermanos Bazán. Informes de inteligencia señalan que habría participado en acciones que debilitaron a “Los Pepes” en operativos recientes, lo que lo habría convertido en blanco de nuevos ataques.

En este escenario, las víctimas colaterales son los ciudadanos, quienes viven con miedo constante, pues las explosiones y extorsiones se han vuelto parte del día a día en Trujillo.

En paralelo, el gobernador regional César Acuña exigió declarar a Trujillo en estado de sitio, pese a que la ciudad lleva más de un año y medio bajo estado de emergencia sin lograr frenar la violencia.