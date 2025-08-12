Temas
Perú

Cocodrilo de casi dos metros sorprende a bañistas en playa de Tumbes

Perú
Un grupo de bañistas en la playa Nuevo Paraíso, en la provincia de Contralmirante Villar (Tumbes), fue testigo de un inusual momento: un cocodrilo de casi dos metros ingresó rápidamente al mar, obligando a que nadie más se animara a bañarse.

Las imágenes del animal desplazándose hacia el agua se viralizaron en redes sociales. Según autoridades de la Dirección Forestal, Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales de Serfor, en los últimos días se han registrado avistamientos de cocodrilos en diversas playas de Tumbes, como La Cruz, Zorritos y ahora Nuevo Paraíso.

Ahora, se han tomado acciones para la ubicación y captura del reptil, para luego trasladarlo de regreso a su hábitat natural, el río Tumbes.

Especialistas de Serfor señalan que el cocodrilo americano, o Crocodylus acutus, se adapta tanto a agua dulce como salada y, mientras no se le provoque, no representa un peligro para las personas.

Esta especie suele alimentarse de pequeños vertebrados y solo ataca a humanos en casos poco frecuentes. En Tumbes, un zoocriadero mantiene a unos 300 ejemplares en cautiverio para luego liberarlos en su entorno natural.

Las autoridades exhortan a la población a no agredir a estos animales y a mantener la precaución.

