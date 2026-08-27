Tumbes: lluvias por El Niño Costero llegarían desde noviembre, según Senamhi

Las lluvias asociadas al fenómeno El Niño Costero se presentarán de manera temprana en la región Tumbes a partir de noviembre de este año, informó Grinia Ávalos, responsable de la Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La funcionaria explicó que, según los últimos análisis, se han incrementado las probabilidades de que el país enfrente un fenómeno El Niño de magnitud fuerte a muy fuerte hacia enero de 2027.

PROBABILIDAD SUPERA EL 90% PARA EL PRÓXIMO OTOÑO

Ávalos detalló que este comportamiento no sería inédito, ya que eventos de similar intensidad en el pasado también estuvieron marcados por un inicio adelantado de las precipitaciones. “Hemos tenido niños de esta magnitud, las lluvias han empezado tempranamente entre noviembre y diciembre, principalmente en Tumbes. La probabilidad de que vamos a transitar a un niño hasta el otoño del próximo año es más de 90 por 100”, señaló la especialista del Senamhi.

La funcionaria agregó que las proyecciones apuntan a que el fenómeno alcanzaría su mayor intensidad hacia el último trimestre del año y los primeros meses de 2027. “Pueda llegar en este último tramo del año, en el último trimestre hacia enero del 2027. La categoría de fuerte a muy fuerte se ha incrementado a más del 80 por 100”, precisó.

Ante este panorama, el Senamhi informó que ya se han desplegado herramientas tecnológicas para monitorear el comportamiento climático en las regiones que suelen ser más afectadas por las lluvias intensas. Ávalos indicó que los radares meteorológicos instalados en Piura e Ica permitirán emitir alertas tempranas ante la amenaza de precipitaciones, con más de dos horas de anticipación, lo que busca reducir los riesgos para la población en zonas vulnerables.

Con esta información, las autoridades locales y regionales de Tumbes tendrían un margen de tiempo para reforzar los planes de prevención ante posibles huaicos, desbordes de ríos o afectaciones a la infraestructura vial, considerando que noviembre está cada vez más cerca.

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