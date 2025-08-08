Una niña y un adulto mayor mueren por deslizamiento de rocas en catarata ‘Velo de la Novia’

A las 12:10 p.m. de este viernes 8 de agosto, en el balneario turístico Velo de la Novia, ubicado en el kilómetro 182 de la Carretera Federico Basadre, distrito de Boquerón, provincia de Padre Abad, región Ucayali, se registró un deslizamiento de rocas que impactó en la zona de la catarata y áreas aledañas, causando víctimas entre los visitantes.

De acuerdo con el informe del suboficial de tercera PNP Handy Ramírez Chujutalli, jefe del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras (DESDPC) Aguaytía, el evento dejó dos personas fallecidas: una niña de apenas 8 años de edad de iniciales G.S.I.C., proveniente de Lima, y un hombre de 66 años, identificado como Carlos César García Casanova, que llegó desde la región San Martín.

Asimismo, se reportaron 20 personas heridas, de las cuales 17 permanecen en el centro de salud de Aguaytía y una fue evacuada a Pucallpa debido a la gravedad de sus lesiones.

El personal policial de la Comisaría Sectorial de Aguaytía y del DESDPC Aguaytía se desplazó de inmediato al lugar para apoyar en las labores de auxilio y traslado de los afectados. Las autoridades continúan brindando asistencia y evaluando la situación en la zona del desastre.

En declaraciones a la prensa, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, indicó que los deslizamientos de piedras son comunes, pero en temporada de lluvias, no en esta época del año. Señaló que se están realizando las investigaciones y anunció la contratación de geólogos para impedir que tragedias similares se repitan en el futuro.

