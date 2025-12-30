Viajes a Machu Picchu serán reprogramados tras choque de trenes

Fernando Santoyo, Presidente de la Cámara del Comercio de Cusco, conversó con Latina Noticias e informó que los viajes hacia Machu Picchu serán suspendidos este martes 30 de diciembre tras el choque de los trenes de las empresas PerúRail e IncaRail, el cual deja varios heridos y al menos un fallecido.

El titular de esta institución explicó que lo más probable es que las rutas hasta el Santuario Histórico sean paralizadas por hoy para realizar las tareas de evacuación de heridos, el levantamiento del cadáver y el retiro de las locomotoras siniestradas.

Además, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional tendrán que llegar a la zona para recabar todos los elementos necesarios para investigar las causas del accidente, labores que tardarían aproximadamente lo que resta del día.

En ese sentido, dijo que aquellos que ya tenían los boletos comprados tendrán la posibilidad de desplazarse hacia la Maravilla del Mundo mañana. “Esperemos que haya la capacidad de PerúRail e IncaRail para trasladar a todos los turistas y no tener inconvenientes de turistas que quieren ir a Machu Picchu y no pueden”.

Este miércoles 31 de diciembre se espera la llegada de aproximadamente 50 mil turistas a la Ciudad Imperial y al menos 5 mil de ellos se trasladarán a Machu Picchu.

