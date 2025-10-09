Abogado de Dina Boluarte se pronuncia sobre posible renuncia o vacancia

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció sobre las mociones de vacancia presentadas en el Congreso contra su defendida, así como acerca del rumor que corre en diversos sectores sobre una posible renuncia de la Mandataria.

Abordado por la prensa afuera de Palacio de Gobierno, el letrado descartó que haya conversado con Dina Boluarte sobre una posible renuncia a la Presidencia de la República. En ese sentido, expresó su total lealtad a la Jefa de Estado en estas horas cruciales para su régimen.

“No hemos hablado con la Presidenta de ninguna renuncia. Si lo hará, no podría ni afirmarlo ni negarlo, porque no es un tema que se haya introducido en nuestra conversación. Ella está bastante serena”, remarcó.

En esa misma línea, Juan Carlos Portugal rechazó que su presencia en la sede del Ejecutivo se deba a la redacción de algún pedido de asilo político.

Y sobre las mociones de vacancia que corren en el Congreso contra Dina Boluarte, aseguró que “corresponde a un gobierno democrático elegido” entregar el poder “el 28 julio del próximo año”.

