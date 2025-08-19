Abogado de Dina Boluarte sobre suspensión de investigaciones: “No consagra impunidad”

Este martes 19 de agosto, el Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones hacia la presidenta de la República, Dina Boluarte, luego de la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Es decir, las investigaciones contra la jefa de Estado se retomarán apenas termine su periodo de Gobierno, es decir, después del 28 de julio de 2026. Ante ello, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, estuvo en el ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’ y explicó lo ‘beneficioso’ que es el fallo del TC.

“Lo importante debe ser que la democracia debe celebrar y creo que que en estas circunstancias más bien el Ejecutivo cuando propuso este tema, respecto a la cual yo tuve algún nivel de injerencia porque no creía creo que el Ministerio Público en la forma como investigó a la presidenta de la República lo hizo de una mala manera y además capitalizando políticamente algo que no le corresponde. Entonces, creo que lo que hace en este momento del Tribunal Constitucional es alejarse del sentido de lo popular y acercarse a la Constitución”, contó Campos.

Asimismo, la defensa de la presidenta indicó que la suspensión de las investigaciones “no consagra impunidad” como se está difundiendo de manera falsa. “Se establece que todos somos presumidamente inocentes y que el artículo 117 protege la gobernabilidad y no consagra impunidad como falsamente se está difundiendo”, agregó.

