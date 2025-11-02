Abren investigación por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El Congreso de la República inició una investigación interna luego de que se detectara una cámara institucional grabando el acto político donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.

En un comunicado oficial, el Parlamento informó que ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra los responsables del uso indebido de bienes institucionales en actividades no parlamentarias.

La cámara, con el distintivo “Congreso de la República – Registro Secuencial 25459 – Inventario Físico General 2024”, habría sido utilizada sin autorización ni justificación funcional, según el comunicado.

El incidente ocurrió el 30 de octubre, durante el anuncio de Fujimori como precandidata de Fuerza Popular, “Toda disposición para el uso de bienes del Congreso se autoriza únicamente para actividades parlamentarias”, enfatizó la institución.

Asimismo, se advirtió que el uso de bienes públicos “está totalmente prohibido para fines privados o partidarios”. El 31 de octubre se solicitó la apertura del proceso disciplinario, y al día siguiente, el funcionario implicado presentó su renuncia.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Phillip Chu Joy aquí: