APP exige la renuncia de José Jerí: partido de César Acuña responsabiliza a Somos Perú

El partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por el candidato presidencial y gobernador regional de La Libertad, César Acuña, exigió la renuncia inmediata del presidente de la República, José Jerí, luego de que se revelara que el mandatario sostuvo reuniones no registradas con un empresario chino, hechos que han generado una fuerte controversia.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, APP condenó de manera categórica las conductas atribuidas al jefe de Estado, calificándolas de inadmisibles por vulnerar gravemente los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir el ejercicio de toda función pública, especialmente tratándose de la más alta autoridad del país.

“El daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana es grave”, señala el pronunciamiento, en el que el partido considera que la permanencia de José Jerí en la Presidencia resulta insostenible ante los hechos conocidos. En ese contexto, Alianza para el Progreso demandó su renuncia inmediata como un acto de responsabilidad política y moral frente al país.

LLAMADO A LA FISCALÍA

Asimismo, la agrupación política exhortó al Ministerio Público a actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas en torno a las reuniones no transparentadas del presidente con empresarios extranjeros. APP remarcó la necesidad de que se esclarezcan los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades penales o administrativas que correspondan.

En el comunicado, APP también atribuyó responsabilidad política al partido Somos Perú, organización a la que pertenece el presidente José Jerí. Según el documento, dicha agrupación no puede deslindar de los hechos y debe asumir una posición clara frente a las denuncias que comprometen al jefe de Estado.

