APP separa a Óscar Acuña y abre investigación tras informe de Punto Final

El partido Alianza para el Progreso (APP) anunció la separación e investigación interna de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder político César Acuña, luego de la difusión del informe periodístico de Punto Final que reveló presuntos vínculos con la red de corrupción del caso Frigoinca, empresa fabricante de las conservas Don Simón.

De acuerdo con la Unidad de Investigación de Latina Noticias (UDI), la organización delictiva habría operado también dentro del Gobierno Regional de La Libertad, beneficiándose del entorno más cercano del excandidato presidencial. Según un colaborador eficaz, Óscar Acuña habría recibido decenas de miles de soles de la empresa a cambio de favorecer sus operaciones en la región.

En un comunicado difundido por APP, el partido señaló que, tras conocer los hechos expuestos en el informe, se ha dispuesto el inicio inmediato de una investigación interna para esclarecer las acusaciones.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva Nacional informó que, como medida preventiva, Óscar Acuña no participará en el proceso electoral del 2026 mientras duren las indagaciones.

LOS PAGOS DE FRIGOINCA AL HERMANO DE ACUÑA

Entre septiembre y diciembre de 2023, Frigoinca habría concretado varias entregas de dinero a favor de Óscar Acuña: depósitos de 5,000, 7,000, 30,000, 20,000 y 15,000 soles, sumando 77,000 soles. El colaborador eficaz detalló que los montos fueron transferidos a una cuenta del Banco de Crédito del Perú a nombre del propio Óscar Acuña, información que fue verificada por la UDI.

Consultado sobre estas transferencias, Acuña reconoció la reunión con el fundador de Frigoinca, Nilo Burga Malca, y admitió que recibió dinero, aunque aseguró que se trató de “un préstamo” que ya habría devuelto. “Yo lo llamé, que me haga un préstamo para pagar mi personal. Pueden ser uno o dos depósitos, pero yo lo he devuelto”, dijo el hermano del líder de APP.

Según el colaborador, Burga buscaba apoyo para contactar a Aníbal Morillo Arqueros, gerente regional de Salud y funcionario de confianza de César Acuña, cuya oficina debía fiscalizar las condiciones sanitarias de Frigoinca.