Aprueban el reglamento de la ley de modernización del sistema de pensiones: estos son los cambios

El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley de modernización del sistema previsional peruano, conocida como ley del sistema de pensiones, que crea un sistema integral que incorpora tanto al sector público como al privado.

Tras su promulgación en 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó encargado de elaborar el reglamento para su implementación.

Mediante el Decreto Supremo N.° 189-2025-EF, publicado este viernes 9 de septiembre en el diario oficial El Peruano, se oficializó la aprobación de las disposiciones reglamentarias de la Ley N.° 32123.

Cabe señalar que esta norma creó el Sistema Integral Previsional Peruano, que incorpora al Sistema Nacional de Pensiones (Oficina de Normalización Previsional – ONP) y al Sistema Privado de Pensiones (Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP).

El objetivo es construir un sistema de pensiones más inclusivo y justo, mediante medidas como: la afiliación automática de jóvenes desde los 18 años, la creación de una pensión mínima, la implementación de una pensión por consumo para trabajadores informales, y el fomento de la competencia y libertad de elección entre los distintos regímenes. Todo ello con el fin de que ningún peruano quede sin pensión en el futuro.

La ley y su reglamento permitirán aplicar de forma progresiva las medidas necesarias para avanzar en la reforma del sistema previsional.