Asesor en la sombra sería quien toma las decisiones importantes en el Ministerio de Energía y Minas

A pesar de que formalmente el máximo cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) es ocupado por Luis Enrique Bravo De la Cruz, flamante ministro del Gobierno de José Jerí, otra persona es la que movería los hilos en esta cartera. Se trataría de Mario López Tejerina, quien en el papel cumple un rol de asesor, pero en la práctica sería quien toma las decisiones importantes.

De acuerdo a Máximo Gallo Quintana, exdirector de la Oficina de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, quien fue obligado a renunciar a su cargo, López Tejerina sería más que un simple asesor en el Minem.

Gallo Quintana, en años anteriores, fue director general de la Dirección de Formalización Minera del MINEM. En otras palabras, el responsable en varios periodos de la tarea de formalizar a los mineros informales y artesanales. Contó que su salida se produjo luego de que presentara un cronograma para agilizar la formalización de más de 8 mil mineros hasta diciembre del próximo año, pero la respuesta que le dieron fue que se contrataría a empresas privadas para hacer esa tarea.

“Recién en el año 2017 es que hay una nueva estrategia y mira sube en un año 5 mil mineros formalizados. Un golazo, pero después salgo yo de la dirección de formalización minera y miren cómo está mira cómo los últimos cinco años tenemos menos de 200 mineros formalizados por año. O sea, ¿qué es esto? Es un fracaso”, declaró.

EL ASESOR DEL MINISTRO

Sin sostener una entrevista con el ministro Luis Enrique Bravo, Máximo Gallo Quintana señaló que fue contratado como director de Formalización Minera y que se enteró por las felicitaciones de un amigo que vio la resolución ministerial en diario El Peruano. Once horas después, le piden que firme una nueva resolución ministerial, pero en esta se daba por concluida su designación.

Ante la búsqueda de una explicación y la amenaza de denunciar, el asesor Mario López Tejerina le indicó que no procedería la resolución ahora y que volverían a conversar en unos días. Un funcionario que se desempeña como consultor FAG del ministro Bravo de la Cruz y que accedió al cargo el 17 de octubre, tres días después de que Bravo se pusiera el fajín.

De acuerdo a la hoja de vida del ministro, laboró como gerente técnico por más de 20 años en Electrocentro. Comenzó en el 2002, época en la que la gerente regional de esta entidad era María López Tejerina, quien fue su jefe.

De acuerdo al testimonio de Gallo, el asesor empezó a ponerle trabas para que continuara en su labor de formalizar a los mineros. En una reunión, López Tejerina le dijo que harían las cosas de “otra manera” y que iban a contratar a una empresa privada especializada en formalizar mineros. La respuesta de Gallo fue que eso no existía y que sería perjudicialmente económico. El exfuncionario del Minem indicó que el proceso de contratación demoraría cinco meses, tiempo con el que no cuenta el Gobierno de José Jerí.

Por otro lado, Víctor Torres Hernández, actual jefe del gabinete de asesores del ministro Bravo de la Cruz también fue otro subordinado de López Tejerina. El actual presidente del directorio de ElectroPerú es Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, quien en el 2013 fue gerente general de esa misma entidad, en esa época López Tejerina era gerente de administración y finanzas.

Otro personaje cercano al influyente asesor del ministro es Iván Eduardo Castro Morales, de 81 años, quien ha sido recientemente designado como presidente del directorio del Grupo Distriluz, que administra las empresas Electronoroeste, Electro del norte y Electrocentro. Este fue el gerente general de Electrocentro en el 2002, cuando el hoy asesor del ministro López Tejerina, era gerente regional. De igual modo, Castro Morales fue vicepresidente de ElectroPerú cuando López Tejerina era gerente de administración y finanzas.

