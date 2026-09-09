Así fue el debate entre diputados y ministros por el pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde fundamentó el pedido de facultades legislativas que ha hecho el Gobierno de Keiko Fujimori al Congreso de la República en diversas materias como seguridad ciudadana, reforma del Estado, empleo, entre otros.

El premier aseveró que esta solicitud es una costumbre demócratica que se ha repetido desde 1980, cuando Fernando Belaunde Terry era mandatario. Sin embargo, precisó que en esta ocasión se han añadido dos temas especiales debido a la coyuntura: seguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno El Niño.

“Si no tuviéramos el fenómeno El Niño y no tuviéramos este nivel de criminalidad, igual estaríamos acá pidiendo una delegación de facultades, porque es lo que hace cada Gobierno para empezar su gestión”, manifestó.

Junto al titular de la PCM también asistieron y expusieron los pedidos de su sector los ministos del Interior, César Astudillo; Desarrollo Agrario, Marco Vinelli; Vivienda, Mauricio Arnillas; Justicia, Ernesto Álvarez; Trabajo, Juan Sheput; y Economía, Elmer Cuba.

DEBATE ENTRE DIPUTADOS

La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, aseguró que en la exposición de motivos del proyecto de ley se habría incluido una propuesta para generar un régimen especial para contratar a jóvenes con menos costo laboral. “¿De qué manera contribuye a luchar contra la seguridad ciudadana el promover una nueva ley pulpín para los jóvenes?”, dijo.

En su turno, Analí Márquez, de Juntos por el Perú, cuestionó que no se haya incorporado la derogación de las llamadas leyes pro crimen. “¿Cómo se puede hablar de combatir el crimen organziado si ni quiera en esta facultad legislativa nos habla sobre la derogación o modificación de este paquete de normas que hemos denominado las leyes pro crimen?”, preguntó.

Por el lado del oficialismo, Cecicilia Chacón, de Fuerza Popular, opinó que algunos de sus colegas estarían equivocados acerca de la finalidad del proyecto de ley: afirmó que si bien el Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana son temas urgentes para el país, el pedido de facultades no se suele hacer sobre problemas específicos, sino que siempre se solicita legislar “para un tema más amplio”. Como ejemplo de esto, citó el caso del gobierno de Pedro Castillo, cuando el Parlamento aprobó facultades en varias materias, como tributaria y fiscal.

MINISTROS RESPONDEN

En respuesta a las opiniones vertidas por los diputados, Galarreta precisó que no podían retirar el pedido de facultades, como habían sugerido algunos legisladores, porque “así está establecido en la Consitución”. “Se quiere instalar el cliché de que quieren recortar derechos laborales… señores ciudadanos, lean, está en la web. ¿Dónde dice eso?”, añadió, respecto a lo argumentado por Indira Huilca.

Por su parte, el titular de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que si bien los diputados tienen derecho a oponerse a las facultades legislativas, al hacerlo también estarían “chocando con una realidad caótica”, respecto a la situación de la economía y la seguridad ciudadana.

“Soy consciente de que acá hay parlamentarios de la oposición que sin haber profundizado, sin haber escuchado las diversas declaraciones de los ministros, y sobre todo sin haber permitido el desarrollo de los mismos a través de las comisiones, ya están planteando de antemano una negación”, manifestó.

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