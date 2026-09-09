Rafael Belaúnde niega omisión en declaración jurada: “Ha sido llenada como exige la norma”

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, rechazó haber incurrido en una omisión en su declaración jurada de intereses, luego de ser consultado por una denuncia periodística hecha por la Unidad de Investigación de Latina Noticias sobre la presunta vinculación de su padre con la empresa minera Paltarumi. Desde el Congreso, el titular del sector aseguró que presentó la información de acuerdo con las exigencias establecidas por la normativa.

“Mi declaración jurada de intereses ha sido llenada tal y como exige la norma. No ha habido ninguna omisión respecto a cómo pide la norma”, sostuvo Belaunde ante la prensa. El ministro también se refirió a otra persona mencionada como director alterno de la compañía y aseguró que, pese a compartir apellido con su familia, se trataría de un pariente con un vínculo de consanguinidad lejano.

SOBRE EL CASO

El pronunciamiento se produce después de que Latina Noticias informara que Rafael Belaúnde Aubry, padre del ministro, figura en registros públicos como director de Paltarumi S.A.C. para el periodo 2026-2029. Según la información registral difundida, su nombramiento se produjo en mayo de este año junto con otros integrantes del directorio de la compañía.

La controversia surgió porque en la declaración jurada de intereses presentada por el ministro ante la Contraloría, luego de asumir el cargo el pasado 28 de julio, aparece la expresión “No labora” en el apartado correspondiente a la actividad de su padre. Consultado previamente sobre el tema, Belaúnde señaló que desconocía qué tipo de relación mantenía su familiar con la empresa minera.

El titular de Defensa ya había sido cuestionado anteriormente por los aportes que recibió Libertad Popular durante su campaña presidencial. Entre ellos figuran S/1,6 millones entregados por Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa. Belaúnde ha señalado que la contribución fue realizada a título personal y no por la compañía minera.

Asimismo, el ministro ha rechazado anteriormente que exista un trato diferenciado hacia Minera Poderosa por la presencia de efectivos del Comando Unificado Pataz en instalaciones de la compañía.

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