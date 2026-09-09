Interno escapa del hospital Loayza: INPE anuncia investigación y búsqueda para recapturarlo

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció tras la fuga de un interno del hospital Arzobispo Loayza y anunció el inicio de una investigación para determinar cómo logró escapar pese a encontrarse bajo vigilancia. Además, confirmó que los dos agentes penitenciarios responsables de su custodia fueron intervenidos por la Policía.

Según informó la institución, la fuga fue advertida este martes 8 de septiembre, aproximadamente a las 6:20 de la tarde. Mayki Cagen Herrera Paredes cumplía una condena de 18 años de prisión por el delito de robo agravado y se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.

El interno había sido trasladado al hospital Arzobispo Loayza, donde permanecía internado desde el lunes 7 de septiembre debido a un diagnóstico de hernia abdominal. Durante su hospitalización estaba bajo la custodia de dos agentes de seguridad penitenciaria.

🔴 COMUNICADO INPE informa sobre fuga de interno en hospital Arzobispo Loayza. pic.twitter.com/ActRpKYdAt — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) September 10, 2026

Una vez conocida la fuga, el INPE informó inmediatamente a la Policía Nacional del Perú para activar las labores destinadas a ubicar y recapturar al prófugo. Paralelamente, los agentes que tenían a su cargo la vigilancia fueron conducidos a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

El organismo penitenciario también inició un procedimiento de investigación al amparo del Decreto Legislativo 1617. Las pesquisas deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el escape y determinar si existen responsabilidades administrativas, funcionales o penales.

El INPE aseguró que aplicará las medidas disciplinarias y correctivas que correspondan contra quienes resulten responsables. Mientras avanzan estas diligencias, las autoridades mantienen las acciones de búsqueda para localizar al interno y concretar su recaptura.

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