Autorizan viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, fue autorizado de viajar a Ginebra (Suiza) desde este sábado 6 para participar de actividades de diversos organismos internacionales. Sin embargo, no se tuvo en consideración que pesa sobre él un impedimento de salida del país por disposición de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El permiso del titular del Minjusdh, que va hasta el jueves 11 de setiembre, fue confirmado por la resolución 190-2025-PCM publicada en el diario oficial El Peruano. Se pretende que Santiváñez Antúnez participe de actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y el Consejo de Derechos Humanos del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

De acuerdo con esta resolución, que lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte y del primer ministro Eduardo Arana, es de “interés nacional e institucional” que el ministro de Justicia participe de dichos encuentros en la Confederación Suiza.

El costo de los pasajes ascendería a $ 3,981, mientras que los viáticos serían de $ 13,500.

SANTIVÁÑEZ CUENTA CON IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó la medida de 18 meses de impedimento de salida del país tras determinar que existe riesgo de fuga.

Asimismo, señaló que la otras posibles causales para eludir la justicia son la posible condena de hasta 12 años de prisión que podría recibir, la capacidad económica comprobada para salir del país, la frecuencia de sus viajes internacionales y la falta de información sobre sus actividades laborales privadas.

Esta medida estará vigente hasta diciembre del 2026, mientras duren las investigaciones en el marco de un presunto caso de tráfico de influencias.

VIDEO RECOMENDADO