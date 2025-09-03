Dina Boluarte responde a críticas por posible reapertura de El Frontón: “Es fácil salir y decir no se puede”

Durante la actividad oficial de hoy, 3 de setiembre, en Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la suscripción de un Convenio de Participación Interinstitucional Tripartito entre los Ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa. Este convenio permitirá implementar acciones conjuntas en el marco de las políticas institucionales que formularán iniciativas, proyectos, inversiones, actividades y estrategias de intervención.

Uno de sus objetivos centrales es que el Ejército del Perú, a través de su cuerpo de ingenieros, ejecute el movimiento de tierras en la isla El Frontón para iniciar la construcción del nuevo establecimiento penitenciario. El proyecto contempla una inversión estimada de 500 millones de soles y se desarrollará en un área superior a los 57 mil metros cuadrados donde se cumplirá con los más altos estándares de seguridad.

El último domingo, Boluarte se trasladó a la isla para verificar las condiciones del antiguo reclusorio y constatar el terreno que albergará este ambicioso proyecto penitenciario.

“Con la construcción de este nuevo penal, aseguraremos que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica y un régimen estricto con vigilancia las 24 horas del día, restricciones de comunicación y desplazamiento. Este nuevo centro tendrá un acceso completamente restringido y así daremos un golpe certero a esas organizaciones criminales que operan desde los penales. La impunidad y la inacción se acabaron”, enfatizó durante su discurso.

El renovado penal albergará a 2 mil internos bajo un régimen especial y un régimen cerrado especial. Ambos contemplarán estrictas condiciones de vigilancia y un control riguroso de visitas, bajo criterios técnicos y jurídicos previamente definidos. La actual mandataria señaló que no solo busca recuperar el espacio físico, sino brindar una respuesta concreta y valiente.

RESPUESTA A CRÍTICAS Y OPINIONES

Boluarte aprovechó en responder a sus opositores señalando que su Gobierno está de parte de la seguridad ciudadana y cuestionó la posición de quienes la critican.

“Es fácil criticar, salir en distintos medios de comunicación y decir ‘No se puede’. ¿Qué hicieron cuando eran autoridades? ¿Qué solución dieron? Ahora todos son generales después de la batalla”, puntualizó.

La reapertura de El Frontón tendría como finalidad acoger presos de alta peligrosidad como respuesta al trabajo seguridad ciudadana sin dejar de lado los derechos humanos de quienes se encuentran hacinados.

VIDEO RECOMENDADO