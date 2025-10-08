Temas
Política

Autorizan viaje del ministro de Economía a Estados Unidos para reuniones del Banco Mundial y el FMI

Política
Autorizan viaje del ministro de Economía a Estados Unidos para reuniones del Banco Mundial y el FMI
El Gobierno autorizó el viaje del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, a la ciudad de Washington D.C., en los Estados Unidos, para participar en las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2025. El titular del MEF se ausentará del territorio nacional entre los días 14 y 18 de octubre, según consta en la Resolución Suprema N ° 211-2025-PCM, publicada en Normas Legales.

De acuerdo al documento, la reuniones de las que formará parte el ministro Pérez-Reyes constituyen “un evento internacional de suma importancia, dado que congrega altas autoridades económicas, financieras y políticas de los países miembros, junto a las autoridades de las instituciones financieras multilaterales y representantes de agencias para el desarrollo de países desarrollados, ejecutivos del sector privado, banqueros, líderes empresariales y académicos, para debatir diferentes temas con el propósito de lograr la reducción de la pobreza a nivel mundial, estableciendo políticas para su erradicación”.

El Grupo del Banco Mundial reúne a organizaciones internacionales que otorgan préstamos a países en vía de desarrollo como el Perú. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional es una entidad —con 191 miembros— que persigue el crecimiento de sus naciones asociadas a través de la promoción de la estabilidad económica y cooperación monetaria para mejorar la calidad de vida de la población.

En tanto, el despacho del titular del MEF será encargado —durante su ausencia por viaje— a Jorge Luis Montero, actual titular de la cartera de Energía y Minas. La resolución contó con la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su primer ministro Eduardo Arana Ysa.

Finalmente, el Ejecutivo dispuso —de acuerdo al marco normativo vigente— que los conceptos de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos con cargo al Presupuesto Institucional 2025 de la Unidad Ejecutora 001, bajo la Administración General del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo a la Resolución Suprema N ° 211-2025-PCM, el monto por pasajes aéreos del ministro es de US $9 338,93 y por viáticos de US $2 200,00.

