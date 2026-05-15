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Más de 70 organizaciones políticas participarán en Elecciones Regionales y Municipales 2026: mira la lista oficial

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Más de 70 organizaciones políticas participarán en Elecciones Regionales y Municipales 2026: mira la lista oficial
Felipe Morales
Felipe Morales
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Solo seis meses después de que hayan culminado las elecciones generales de este año, con más de 30 candidatos a la presidencia del Perú y miles de aspirantes al nuevo Congreso, los peruanos tendrán que participar en otra consulta electoral a nivel nacional.  

El próximo domingo 4 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales, donde se renovarán por cuatro años los cargos de alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros 

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)solo en Lima, 42 políticos se disputarán la alcaldía. Algunos de los personajes confirmados son: Carlos Bruce (Somos Perú), Susel Paredes (Ahora Nación), Francis Allison (Avanza País) y el excandidato presidencial Paul Jaimes (Progresemos). 

¿Qué son las elecciones primarias y quiénes participan?

Un paso clave dentro del cronograma de las elecciones regionales y municipales serán las elecciones primarias, donde las organizaciones elegirán a sus candidatos de forma simultánea. Se realizarán las siguientes fechas, según las modalidades:

  • Modalidad afiliados (domingo 17 de mayo): solo participan afiliados.
  • Modalidad afiliados y ciudadanos (domingo 17 de mayo): participan afiliados y ciudadanos registrados como electores.
  • Modalidad de delegados.
  • Primera etapa (domingo 17 de mayo): afiliados eligen a sus delegados.
  • Segunda etapa (domingo 24 de mayo): los delegados eligen a los candidatos finales.  

El viernes 15 de mayo, la ONPE trasladó, vía terrestre, el  material  que se utilizará en las elecciones primarias, vía afiliados, de los movimientos regionales Arequipa Avancemos y Pasco Joven.  

¿Qué son las elecciones primarias y quiénes participan?

Para las Elecciones Regionales y Municipales, en todo el país, participarán 41 partidos políticos, 25 movimientos regionales y 10 alianzas (5 nacionales y 5 regionales). A continuación, la lista oficial:  

Alianzas de alcance nacional  

  1. Alianza Renovación Popular Perú
  2. Alianza PTE PERÚ – Inka Perú
  3. Alianza Cooperación, Verdad y Honradez
  4. Alianza Regional por el Perú
  5. Alianza electoral Venceremos

Alianzas regionales 

  1. APP – Trabaja Ayacucho (Ayacucho).
  2. Renovación Popular y Toro (Lima Provincias)
  3. APP – La Cholita (Lima Provincias)
  4. ASI – Juntos por el Perú (Puno)
  5. Partido Democrático  Somos Perú (Puno)

Partidos de alcance nacional 

  1. Acción Popular
  2. Ahora Nación
  3. Alianza para el Progreso
  4. Avanza País
  5. Batalla Perú
  6. Tierra Verde
  7. Fe en el Perú
  8. Frepap
  9. Fuerza Ciudadana
  10. Fuerza Popular
  11. Juntos por el Perú
  12.  Libertad Popular
  13. APRA
  14. OBRAS
  15. Partido del Buen Gobierno
  16. Partido Demócrata Unido Perú
  17. Partido Demócrata Verde
  18. Somos Perú
  19. Frente de la Esperanza
  20. Partido Morado
  21. País Para Todos
  22. Partido Patriótico del Perú
  23. Partido Político ADP
  24. Integridad Democrática
  25.  Perú Libre
  26. Perú Acción
  27. Perú Primero
  28.  PRIN
  29. Pueblo Consciente
  30. Todo con el Pueblo
  31. PPC
  32. Partido Sí
  33. Sí Creo
  34. Unidad y Paz
  35.  Perú Moderno
  36. Podemos Perú
  37. Primero La Gente
  38.  Progresemos
  39. Salvemos al Perú
  40. Un Camino Diferente
  41. Visión Perú

Movimientos regionales 

  1. Unidos al Campo (Amazonas)
  2. Victoria Amazonense (Amazonas)
  3. Socios por Áncash (Áncash)
  4. Progresista de Apurímac (Apurímac)
  5. Arequipa, Tradición y Futuro (Arequipa)
  6. Fuerza Arequipeña (Arequipa)
  7. Yo Arequipa (Arequipa)
  8. Arequipa Avancemos (Arequipa)
  9. Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca)
  10. Cajamarca Renace (Cajamarca)
  11. Frente Regional Tupac (Cusco)
  12. Huánuco Primero  (Huánuco)
  13. Unidos por el Desarrollo de Huánuco (Huánuco)
  14. Concertación para el desarrollo Regional (Lima Provincias)
  15. Libertad Madrediosense (Madre de Dios)
  16. Kausachun (Moquegua)
  17. Vamos Moquegua (Moquegua)
  18. Viva Puno (Puno)
  19. Unión Regional (San Martín)
  20. Fuerza Tacna (Tacna)
  21. Nueva Esperanza (Tacna)
  22. Unidos por Tacna (Tacna)
  23.  Pasco Joven (Pasco)
  24. Fuerza Regional (Piura)
  25. Renovación Tumbesina (Tumbes)

Los retos de las Elecciones Regionales y Municipales

En diálogo con Latina, el abogado especialista en Derecho Electoral, José Naupari, indicó que, de cara a las elecciones regionales y municipales, la ONPE debería transparentar y diversificar sus contrataciones en materia de distribución y repliegue del material electoral.

“Por ahí vendría el reto logístico, de cumplir con lo que ha solido ser una práctica medianamente habitual en según la cual tú tenías los materiales en el local desde el día antes y no disponer que se termine repartiéndose en la madrugada o en la noche anterior”, explicó.

Asimismo, sugirió que la institución capacite a más miembros de mesa para que las actas electorales sean llenadas correctamente.

En el caso, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), comentó que la entidad debería contratar más personal para los Jurados Especiales Electorales (JEE). “Tener un personal de respaldo porque ya esta elección te ha dado cuenta de que el número de actas observadas puede ser más alto”, señaló.

En ese sentido, Naupuri remarcó que, para los comicios de octubre, se podría mitigar las dudas acerca de un presunto fraude electoral informando a la población sobre en qué consisten las auditorías, los procesos de contratación, las mesas de código 900 y cómo funciona el procesamiento de las actas electorales.

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