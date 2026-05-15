Más de 70 organizaciones políticas participarán en Elecciones Regionales y Municipales 2026: mira la lista oficial

Solo seis meses después de que hayan culminado las elecciones generales de este año, con más de 30 candidatos a la presidencia del Perú y miles de aspirantes al nuevo Congreso, los peruanos tendrán que participar en otra consulta electoral a nivel nacional.

El próximo domingo 4 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales, donde se renovarán por cuatro años los cargos de alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo en Lima, 42 políticos se disputarán la alcaldía. Algunos de los personajes confirmados son: Carlos Bruce (Somos Perú), Susel Paredes (Ahora Nación), Francis Allison (Avanza País) y el excandidato presidencial Paul Jaimes (Progresemos).

¿Qué son las elecciones primarias y quiénes participan?

Un paso clave dentro del cronograma de las elecciones regionales y municipales serán las elecciones primarias, donde las organizaciones elegirán a sus candidatos de forma simultánea. Se realizarán las siguientes fechas, según las modalidades:

Modalidad afiliados (domingo 17 de mayo): solo participan afiliados.

Modalidad afiliados y ciudadanos (domingo 17 de mayo): participan afiliados y ciudadanos registrados como electores.

Modalidad de delegados.

Primera etapa (domingo 17 de mayo): afiliados eligen a sus delegados.

Segunda etapa (domingo 24 de mayo): los delegados eligen a los candidatos finales.

El viernes 15 de mayo, la ONPE trasladó, vía terrestre, el material que se utilizará en las elecciones primarias, vía afiliados, de los movimientos regionales Arequipa Avancemos y Pasco Joven.

¿Qué son las elecciones primarias y quiénes participan?

Para las Elecciones Regionales y Municipales, en todo el país, participarán 41 partidos políticos, 25 movimientos regionales y 10 alianzas (5 nacionales y 5 regionales). A continuación, la lista oficial:

Alianzas de alcance nacional

Alianza Renovación Popular Perú Alianza PTE PERÚ – Inka Perú Alianza Cooperación, Verdad y Honradez Alianza Regional por el Perú Alianza electoral Venceremos

Alianzas regionales

APP – Trabaja Ayacucho (Ayacucho). Renovación Popular y Toro (Lima Provincias) APP – La Cholita (Lima Provincias) ASI – Juntos por el Perú (Puno) Partido Democrático Somos Perú (Puno)

Partidos de alcance nacional

Acción Popular Ahora Nación Alianza para el Progreso Avanza País Batalla Perú Tierra Verde Fe en el Perú Frepap Fuerza Ciudadana Fuerza Popular Juntos por el Perú Libertad Popular APRA OBRAS Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Somos Perú Frente de la Esperanza Partido Morado País Para Todos Partido Patriótico del Perú Partido Político ADP Integridad Democrática Perú Libre Perú Acción Perú Primero PRIN Pueblo Consciente Todo con el Pueblo PPC Partido Sí Sí Creo Unidad y Paz Perú Moderno Podemos Perú Primero La Gente Progresemos Salvemos al Perú Un Camino Diferente Visión Perú

Movimientos regionales

Unidos al Campo (Amazonas) Victoria Amazonense (Amazonas) Socios por Áncash (Áncash) Progresista de Apurímac (Apurímac) Arequipa, Tradición y Futuro (Arequipa) Fuerza Arequipeña (Arequipa) Yo Arequipa (Arequipa) Arequipa Avancemos (Arequipa) Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca) Cajamarca Renace (Cajamarca) Frente Regional Tupac (Cusco) Huánuco Primero (Huánuco) Unidos por el Desarrollo de Huánuco (Huánuco) Concertación para el desarrollo Regional (Lima Provincias) Libertad Madrediosense (Madre de Dios) Kausachun (Moquegua) Vamos Moquegua (Moquegua) Viva Puno (Puno) Unión Regional (San Martín) Fuerza Tacna (Tacna) Nueva Esperanza (Tacna) Unidos por Tacna (Tacna) Pasco Joven (Pasco) Fuerza Regional (Piura) Renovación Tumbesina (Tumbes)

Los retos de las Elecciones Regionales y Municipales

En diálogo con Latina, el abogado especialista en Derecho Electoral, José Naupari, indicó que, de cara a las elecciones regionales y municipales, la ONPE debería transparentar y diversificar sus contrataciones en materia de distribución y repliegue del material electoral.

“Por ahí vendría el reto logístico, de cumplir con lo que ha solido ser una práctica medianamente habitual en según la cual tú tenías los materiales en el local desde el día antes y no disponer que se termine repartiéndose en la madrugada o en la noche anterior”, explicó.

Asimismo, sugirió que la institución capacite a más miembros de mesa para que las actas electorales sean llenadas correctamente.

En el caso, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), comentó que la entidad debería contratar más personal para los Jurados Especiales Electorales (JEE). “Tener un personal de respaldo porque ya esta elección te ha dado cuenta de que el número de actas observadas puede ser más alto”, señaló.

En ese sentido, Naupuri remarcó que, para los comicios de octubre, se podría mitigar las dudas acerca de un presunto fraude electoral informando a la población sobre en qué consisten las auditorías, los procesos de contratación, las mesas de código 900 y cómo funciona el procesamiento de las actas electorales.

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