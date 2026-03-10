Balcázar se reunió con exembajador en Venezuela investigado por lavado de activos

Alrededor de las 9.40 a. m. del 10 de marzo, Richard Rojas García, secretario nacional y candidato a diputado por Perú Libre, visitó al presidente de transición José María Balcázar antes de la conferencia de prensa donde detalló los cambios de las medidas de emergencia por el ducto destruído en Megantoni, Cusco. Sin embargo, lo que llama la atención de esta visita al Despacho Presidencial, es que no es la única y, además, Rojas es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el caso “Dinámicos del Centro”.

Latina Noticias tuvo acceso al registro de visitas del Despacho Presidencial del presidente Balcázar y encontró que Rojas estuvo con él hasta las 10.26 a. m., es decir, 46 minutos. No obstante, tras hacer un barrido de sus visitas en sus 20 días de gobierno, constatamos que fue visitado por este mismo personaje cuatro veces.

Las dos primeras visitas ocurrieron el 20 de febrero, cuando Balcázar no tenía una cartera de ministros concreta. Esa fecha, Richard Rojas indicó a la prensa que Balcázar estaba buscando un gabinete “de consenso”.

La tercera visita fue el 27 de febrero, tres días después de juramentar el gabinete de ministros de Denisse Miralles. El último fue el 10 de marzo, luego de que Rojas García termine una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación, donde afirmó que ingresó a Palacio de Gobierno en el periodo de Pedro Castillo sin ser registrado en la agenda del Despacho Presidencial más de 20 veces. Por otro lado, recordemos que este 11 de marzo el Tribunal Constitucional debatirá el Habeas Corpus que dejaría a Vladimir Cerrón libre de la clandestinidad por un pedido de prisión efectiva de 36 meses.

Un dato a tener en cuenta es que Richard Rojas fue nombrado como Embajador en Venezuela por representación del Perú el 15 de octubre de 2021, año en que Pedro Castillo aún era presidente.

¿De qué es investigado Richard Rojas García?

El secretario y candidato al diputado de Perú Libre es investigado desde el 18 de octubre de 2021 por el presunto delito de lavado de activos por el caso Dinámicos del Centro.

Según la tesis de la Fiscalía de la Nación, Rojas habría financiado ilegalmente a la campaña presidencial de Perú Libre luego de que Vladimir Cerrón Rojas intentase retirar más de 370 mil soles de un agencia del banco BBVA al nombre de él, pero que fue interrumpido tras una intercepción de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por este supuesto, la Fiscalía pidió al Poder Judicial emitir un impedimento de salida contra Rojas García por 6 meses, que se extendió hasta 12 meses el 24 de noviembre de 2021, fecha en que la Corte Superior aprobó la ampliación.

Actualmente Richard Rojas se encuentra en un proceso de esclarecimiento y no cuenta con el impedimento de salida, pues tras varios años de la búsqueda de la ruta del dinero, aún no hay una condena. Él respondió en el 2024 que la Fiscalía aún no ha encontrado nada en su contra; sin embargo, las diligencias siguen avanzando en el caso.

VIDEO RECOMENDADO