Berthin Gómez Vela es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo: conoce su perfil y trayectoria

El presidente de transición del Perú, José María Balcázar, tomó juramento a Berthín Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo tras la salida de José Reyes, quien explicó que su decisión se debía a presuntos desacuerdos dentro del gobierno de turno. Con esta nueva designación, se ponen en boga las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Brasil, que actualmente mantiene tensiones.

El perfil profesional de Gómez se basa en un carácter técnico en la carrera de la administración pública, marcado por ser un asesor legal y administrativo en el Perú, como sus pasos por diversas jefaturas y directorios del Estado. Sin embargo, este salto que da a una cartera ministerial se trata de su primera vez.

Cargos institucionales y trayectoria política de Berthin Gómez

Con casi dos décadas dedicadas al Estado, Gómez presenta un ascenso en su carrera a nivel jerárquico y de dirección durante los últimos gobiernos:

Instituto Nacional de Desarrollo (INADE, ya no existe): Estuvo hasta enero de 2009 como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, mes en que su renuncia fue aceptada por el segundo gobierno de Alan García.

Estuvo hasta enero de 2009 como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, mes en que su renuncia fue aceptada por el segundo gobierno de Alan García. Provías Descentralizado – Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Fue gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal y luego pasó como secretario técnico del organismo. Dejó la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de Provías el 11 de mayo de 2022.

Fue gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal y luego pasó como secretario técnico del organismo. Dejó la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de Provías el 11 de mayo de 2022. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes): Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica desde el 3 de mayo.

Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica desde el 3 de mayo. Comisión Nacional de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida): Designado por el expresidente José Jerí en noviembre de 2025 como presidente ejecutivo de Devida. Su periodo terminó en mayo de 2026 y fue reemplazado por el exministro Hugo Begazo de Bedoya durante el mandato de Balcázar.

Designado por el expresidente José Jerí en noviembre de 2025 como presidente ejecutivo de Devida. Su periodo terminó en mayo de 2026 y fue reemplazado por el exministro Hugo Begazo de Bedoya durante el mandato de Balcázar. CORPAC S. A.: En paralelo, tiene un rol ejecutivo en el organismo de aviación y aeropuertos desde el 6 de febrero de 2026.

En paralelo, tiene un rol ejecutivo en el organismo de aviación y aeropuertos desde el 6 de febrero de 2026. PetroPerú: El 6 de mayo de 2026 fue designado como director independiente de la petrolera estatal peruana tras una decisión de la Junta General de Accionistas de PetroPerú.

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