Borrón y cuenta nueva: Congreso limpió deudas de 6 parlamentarios que debían reembolsar dinero por pasajes aéreos internacionales

Congresistas debían reintegrar miles de soles producto de viajes solicitados y no realizados, pero Mesa Directiva de la gestión Fernando Rospigliosi decidió condonar la deuda.

Renzo Bambarém

Unidad de Investigación

En menos de un mes, el Congreso de la República decidió limpiar las deudas de 4 congresistas y 2 parlamentarios andinos, por un total de S/45 mil soles, por el concepto de pasajes aéreos para viajes internacionales a los que no se presentaron.

El pasado 2 de junio del 2026, la Mesa Directiva presidida por Fernando Rospigliosi aprobó el Acuerdo de Mesa No 171-2025, que obligaba a congresistas y parlamentarios andinos a devolver el costo de pasajes aéreos que hicieron comprar al Congreso para participar de eventos internacionales, a los que nunca acudieron. Es decir, se les exigía el reembolso a favor del Congreso, del dinero público que hicieron gastar en vano.

Este es el acuerdo:

Los congresistas del quinquenio anterior que hicieron comprar pasajes internacionales innecesarios al Congreso, y que tras el Acuerdo de Mesa debían devolver el dinero, fueron:

Sin embargo, el 25 de junio, es decir tres semanas después, la gestión Rospigliosi aprobó un nuevo acuerdo de Mesa Directiva en el que se reconsideró la decisión y se dejó sin efecto el acuerdo de Mesa Directiva que los obligaba a devolver dinero. Pero ¿Quiénes estaban en la lista de deudores?

El excongresista Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País, no abordó un vuelo a Azerbaiyán por un costo de S/ 13,437.06 para asistir a la Mesa Redonda de Parlamentarios del XIII Foro Urbano Mundial (WUF13) que estaba previsto para el 15 de mayo hasta el 23 de mayo del 2026. En comunicación con Latina Noticias, Cavero señaló que fue por motivos de fuerza mayor y aclaró que con el nuevo acuerdo de Mesa Directiva aprobado no tuvo que devolver ningún costo al erario público.

De igual forma, la excongresista Rosselli Amuruz tenía previsto participar en la 21° Asamblea Plenaria de ParlAmericas y en el 9° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, no abordó el vuelo valorizado en S/ 5932.95.

En el caso del excongresista Ernesto Bustamante no hizo uso de un pasaje internacional con destino París (Francia), sin haber informado oportunamente las razones que motivaron dicho incumplimiento del itinerario, señala el Congreso. El costo del pasaje fue de S/ 8,595.35. Por otro lado, el excongresista Luis Ángel Aragón Carreño no abordó un vuelo a Curazao valorizado por S/ 5,032.13.

Finalmente, los parlamentarios andinos Javier Arce Alvarado y Leslye Lazo no utilizaron sus vuelos a México y a Bélgica, respectivamente, valorizados en S/ 4,088.3 y S/ 8,332.41. En total, son S/ 45,418.20 que el Congreso deberá pagar del presupuesto del Estado para cubrir las ausencias de 6 parlamentarios.

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