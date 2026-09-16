ONPE: más del 40% de candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldías aún no entregan informe financiero

De los 10.623 candidatos que postulan a los cargos de gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, el 43.26% no ha cumplido con presentar la información financiera de sus campañas. Hasta el momento 6.028 ciudadanos han entregado estos documentos, es decir el 56.74 %.

La obligación comprende el registro de los aportes e ingresos recibidos, así como de los gastos ejecutados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre del año en curso, y alcanza también a 75 organizaciones políticas. Las regiones con mayor número de informes entregados son Áncash (498), Lima Provincias (439) y Ayacucho (369).

¿HASTA CUÁNDO TIENEN PLAZO?

El resto de agrupaciones políticas y candidatos que todavía deben rendir cuentas sobre sus respectivas campañas podrán hacerlo hasta el viernes 18 de setiembre. Este plazo fue ampliado por siete días mediante la Resolución Gerencial N° 000012-2026-GSFP/ONPE, con el objetivo de facilitar la primera de las dos entregas que exige la normativa vigente.

Ambos informes deben entregarse aunque la candidatura no llegue al final del proceso o no obtenga la votación suficiente para acceder al cargo al que postula. El incumplimiento de estos plazos constituye, en el caso de los candidatos, una infracción sancionada con una multa de entre 1 y 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Para las organizaciones políticas, se trata de una infracción muy grave, que puede acarrear una multa de entre 31 y 100 UIT, además de la pérdida del financiamiento público directo.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN

La información puede ser remitida directamente por los candidatos o por sus responsables de campaña acreditados, a través de dos vías habilitadas por la ONPE. De manera virtual, los sujetos obligados pueden registrar sus declaraciones y cargar los comprobantes de pago correspondientes en el portal Claridad, una iniciativa del organismo electoral que está disponible de forma permanente. En cuanto a la entrega presencial, se puede presentar los expedientes físicos mediante carta formal en la sede central de la institución, así como en las mesas de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

A continuación, los formatos oficiales que corresponde utilizar según el tipo de participante:

Aportes de organizaciones políticas y alianzas electorales: formato 5

Gastos de organizaciones políticas y alianzas electorales: formato 6

candidatos independientes a cargos regionales: formato 7

candidatos independientes a cargos municipales: formato 8

formalización de los responsables de campaña: formato 14

VIDEO RECOMENDADO