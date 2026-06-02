Canciller Carlos Pareja señala que retiro de embajadores peruanos es un “proceso protocolar”

El canciller del Perú, Carlos Pareja, declaró a través de la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que los “embajadores políticos cesarán en sus funciones en julio, antes del término del Gobierno”, tras el masivo despido de representantes del Perú en el mundo.

Esta decisión se da, según la Cancillería, al inicio del proceso protocal y administrativo al cese de un gobierno, que regula la transferencia de gestiones antes del 28 de julio, “como corresponde según la ley”.

En este sentido, Pareja aclara que estos cambios no afectan el proceso electoral para los peruanos en el exterior, quienes podrán votar en uno de los 219 locales de votación en los cinco continentes en el mundo.

Por otro lado, el Gobierno aclara que no se designarán a más embajadores en distintos países hasta la juramentación del próximo presidente entrante.

Balcázar expulsó a varios embajadores peruanos de distintos países

Solo el 1 de junio de 2026, el presidente José María Balcázar despidió alrededor de cinco embajadores que representaban los intereses del Perú en tres continentes.

Entre ellos tenemos a los diplomáticos Alfredo Diez Canseco, quien se encargaba de representar al Perú en Estados Unidos; Carlos Hakansson Nieto, representante en Costa Rica; Stephen Hass del Carpio, representante en Francia; y Luis Iberico Núñez, representante en España.

Caso especial es del diplomáico Javier Paulinich Velarde, quien representaba al Perú en la India, Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka, países al sur de Asia.

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