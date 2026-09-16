Canciller Espá: Perú se incorporó al Escudo de las Américas sin suscribir un tratado internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó que en el encuentro que dio inicio al Escudo de las Américas participaron 13 países del hemisferio, en una iniciativa promovida por el gobierno del presidente Donald Trump de Estados Unidos. El canciller calificó la incorporación peruana como “una excelente oportunidad que debemos saber aprovechar con pragmatismo”.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que el Escudo constituye “un espacio de naturaleza política y estratégica” y que la incorporación del Perú expresa una decisión política de participar, junto con Estados Unidos y los demás países involucrados, en un esfuerzo común contra la delincuencia transnacional.

Respecto de la naturaleza jurídica de esta iniciativa, Espá remarcó que la incorporación del Perú no se ha instrumentado mediante un tratado internacional. “No existe un procedimiento uniforme de adhesión”, sostuvo durante su intervención ante el Senado.

El canciller explicó que tampoco existe un acuerdo entre Estados mediante el cual se asuman derechos y obligaciones de carácter vinculante y obligatorio. En ese sentido, precisó que la incorporación peruana “se ha materializado mediante un anuncio político de alto nivel”.

PERÚ MANTENDRÁ SU SOBERANÍA

Ante el Pleno del Senado, Espá sostuvo que la participación en el Escudo de las Américas no restringe los márgenes de decisión del Perú. “La soberanía no equivale al aislamiento”, afirmó al defender la integración del país a esta iniciativa.

El canciller indicó que la participación peruana busca ampliar la capacidad de acción del Estado frente a la delincuencia transnacional, una prioridad que calificó como inequívoca para el país. “Participamos en el Escudo de las Américas para ampliar nuestra capacidad de acción, porque combatir a la delincuencia transnacional es una prioridad inequívoca del Estado peruano”, manifestó.

Asimismo, Espá aseguró que las medidas concretas que se adopten en este marco dependerán de las decisiones del Perú. “Cada medida concreta será evaluada, decidida y ejecutada por el Perú”, señaló.

De esta manera, el canciller sostuvo ante el Senado que la participación peruana responde a una decisión política y estratégica y que no implica la suscripción de un tratado internacional ni la asunción automática de obligaciones vinculantes.

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