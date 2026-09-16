JNJ destituye a Zoraida Ávalos como fiscal suprema por límite de edad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la salida de Zoraida Ávalos del cargo de fiscal suprema titular tras alcanzar la edad máxima permitida. La medida, efectiva desde el 14 de junio al cumplir la magistrada los 70 años, incluyó la anulación formal de su título y dejó vacante su plaza dentro del Ministerio Público, la cual será sometida a concurso público mediante la Dirección de Selección y Nombramiento.

Asimismo, la JNJ declaró nula la disposición emitida el 8 de junio por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, que extendía las funciones de la exfiscal hasta el 31 de diciembre del 2026. La solicitud pretendía acogerse a la Ley 32199, normativa que autoriza a los trabajadores estatales a laborar hasta la conclusión del ejercicio presupuestal anual.

Sin embargo, el organismo determinó que el estatuto laboral general del Estado no aplica sobre la administración fiscal en materia de retiros. La resolución precisa que la causal de término de funciones se rige de forma exclusiva por el artículo 106 de la Ley 30483 (Ley de la Carrera Fiscal), ordenamiento legal que fijó como tope estricto e infranqueable la llegada a los 70 años de edad.

Con este fallo, se revoca la interpretación de la Fiscalía sobre la compatibilidad de ambas leyes y se ratifica el término definitivo de la trayectoria de Ávalos en la magistratura. La extitular del Ministerio Público, nombrada en 2013 por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura y líder de la institución en 2019 tras la dimisión de Pedro Chávarry, concluye formalmente sus actividades.

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