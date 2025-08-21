Cancilleres de Perú y Colombia reafirman importancia del diálogo político y la cooperación bilateral

Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, y de Colombia, Rosa Villavicencio, sostuvieron en Bogotá una reunión bilateral en el marco de la Cumbre de Países Amazónicos.

Según informó la Cancillería peruana, el encuentro reafirmó la voluntad de ambos gobiernos de mantener el diálogo político y estrechar la cooperación en temas de interés común.

ACUERDOS PRINCIPALES

De acuerdo con el Comunicado Conjunto, los cancilleres resaltaron la importancia de las relaciones históricas entre Perú y Colombia y confirmaron la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana (COMPERIF), programada para el 11 y 12 de septiembre de 2025 en Lima.

El documento también subraya el compromiso de trabajar de manera conjunta en la navegabilidad del río Amazonas y en la atención integral de las poblaciones fronterizas, con el objetivo de impulsar la integración y mejorar la calidad de vida de las comunidades amazónicas.

Ambos países coincidieron en que estas acciones contribuirán a la integración fronteriza, a la cooperación amazónica y a la atención de necesidades urgentes en las zonas limítrofes.

VIDEO RECOMENDADO