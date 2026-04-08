Cancillería culminará este 9 de abril la distribución de material electoral en el extranjero

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que este jueves 9 de abril concluirá el proceso de distribución de material electoral en el extranjero, como parte de los preparativos para las elecciones generales del 12 de abril. Este despliegue permitirá que más de 1.19 millones de peruanos residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al voto.

Cabe precisar que, el operativo se inició el pasado 22 de marzo y se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad en coordinación con la ONPE y la Policía Nacional.

En total, se enviaron 4082 cajas que suman aproximadamente 33 toneladas de material, destinadas a 114 oficinas consulares ubicadas en distintos puntos del mundo.

Los primeros envíos se realizaron el 24 de marzo, siendo el Consulado General en Miami uno de los principales destinos, debido a la gran cantidad de votantes. Ese mismo día también se despachó material a ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile y Nueva York, donde se concentra un importante número de peruanos.

La Cancillería, encargada de organizar los comicios fuera del país, informó que el proceso de distribución ya está prácticamente completado en América, Europa, África, Asia y Oceanía. En estas regiones se habilitarán 2497 mesas de sufragio para atender a los electores.

El cierre del envío se concretará con la llegada de las últimas cuatro cajas a los consulados de Yerevan, en Armenia, y Pretoria, en Sudáfrica. Estas demoras estuvieron relacionadas con dificultades en el transporte internacional, derivadas de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

MISIÓN DE LA OEA OBSERVARÁ LAS ELECCIONES

De otro lado, la normativa electoral vigente establece que las cédulas utilizadas en el extranjero deberán ser enviadas a Lima para su resguardo. Este proceso se iniciará tras la jornada electoral y se extenderá hasta el 15 de abril. Además, la Misión de Observación Electoral de la OEA, integrada por más de 90 especialistas de 22 países, ya se encuentra desplegada para supervisar el desarrollo de los comicios y garantizar su transparencia.

VIDEO RECOMENDADO