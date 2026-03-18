Cancillería peruana cancela Elecciones Generales en Medio Oriente por crisis en el Golfo

La Cancillería del Perú dispuso la cancelación de las elecciones generales del 12 de abril en países del Medio Oriente afectados por la creciente tensión en la región del Golfo, como una medida preventiva para proteger la integridad de la comunidad peruana.

La decisión fue adoptada durante una reciente sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, encabezada por el canciller Hugo de Zela, en la que se evaluó la gravedad del escenario actual y la posibilidad de que el conflicto se prolongue. En dicha reunión virtual participaron también el viceministro Félix Denegri, funcionarios de los órganos de línea y los jefes de las misiones diplomáticas del Perú en la zona.

Durante el encuentro, los representantes diplomáticos destacados en países como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano informaron sobre la situación de emergencia que se vive y advirtieron sobre los riesgos que implicaría permanecer en esos territorios si la crisis se intensifica. Las alertas incluyen tanto a ciudadanos peruanos residentes como a aquellos que se encuentran en tránsito o varados, así como al propio personal diplomático.

RESGUARDO DE PERUANOS

Tras evaluar estos reportes, el canciller dispuso suspender la realización de los comicios en dichos países, decisión que fue comunicada de inmediato a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de adoptar las acciones correspondientes.

Asimismo, se acordó reforzar las medidas de asistencia consular, con especial énfasis en la evacuación de peruanos en situación vulnerable. En ese marco, se dispuso incrementar el personal diplomático en la misión en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de atender la creciente demanda de información y apoyo por parte de los connacionales.

El titular de Torre Tagle también exhortó a los jefes de las misiones diplomáticas a resguardarse junto a sus familias y mantenerse preparados ante un eventual agravamiento del conflicto, lo que podría requerir nuevas acciones de emergencia.

Hasta la fecha, 163 peruanos han sido evacuados a zonas seguras, mientras que se mantiene contacto permanente con otros 62 connacionales en tránsito para facilitar su salida. En la región, residen aproximadamente 5 600 ciudadanos peruanos, quienes continúan siendo monitoreados por las autoridades diplomáticas.

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