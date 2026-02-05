Candidato Ronald Atencio propone cambio de la Constitución: “No debería exceder el año”

El candidato presidencial del partido Venceremos, Ronald Atencio, reafirmó su postura sobre la necesidad de un cambio constitucional en el Perú durante su participación en el podcast El Espejo de Latina Noticias. Para el aspirante, el país atraviesa un “momento constituyente” impulsado por la crisis de servicios básicos y la falta de representatividad política.

Atencio señaló que la actual estructura del Estado no ha logrado cerrar las brechas sociales, citando cifras críticas sobre la realidad nacional: Más de 10 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad, 4 millones de personas sin acceso a agua, 2 millones sin vivienda digna y un nivel de informalidad que roza el 80%.

“La Asamblea Constituyente es el mecanismo necesario para resanar este problema social”, afirmó el candidato, quien sostiene que las encuestas respaldan esta iniciativa.

LA RUTA HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PLURINACIONAL

Para implementar este cambio, Ronald Atencio planteó una vía legal principal amparada en el marco jurídico actual: el Referéndum directo, Basado en el artículo 32, que faculta la consulta popular para la reforma total de la carta magna.

Una vez aprobada la convocatoria, el organismo electoral llamaría a elecciones para elegir a los asambleístas, un proceso que, según Atencio, debería ser abierto a todos los ciudadanos bajo el respaldo de instituciones políticas.

Ante los cuestionamientos sobre la duración del proceso, el líder de Venceremos fue enfático en reducir los tiempos operativos. “Con voluntad política, el proceso no debería exceder el año”, aseguró. Su hoja de ruta propone:

6 meses para la elección y designación de los asambleístas.

2 a 3 meses para la redacción del texto constitucional mediante sesiones de trabajo intensivas (24/7).

Referéndum ratificatorio para validar la nueva Carta Magna.

Finalmente, Ronald Atencio descartó que el actual Parlamento tenga la autoridad moral o política para redactar una nueva Constitución. Criticó el sistema de representación actual, mencionando que existen legisladores que llegan al cargo con apenas mil votos.

