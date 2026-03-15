Candidatos al próximo Congreso Bicameral acumulan miles de soles en multas pendientes de pago

A pesar de que buscan llegar al Congreso Bicameral como flamantes padres de la patria, diversos candidatos acumulan miles de soles en multas, principalmente por el uso de sus vehículos como taxi colectivo informal, una modalidad no autorizada en Lima y Callao. Personas que por años se movieron entre la informalidad o deudores que mantienen impagas numerosas papeletas impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La Unidad de Investigación de Latina Noticias identificó a diez candidatos al próximo Congreso que registran la mayor cantidad de papeletas. La mayoría de estas sanciones tienen un origen común: los vehículos que declararon en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones habrían sido utilizados para una modalidad de transporte público de pasajeros que no está permitida.

Se trata de postulantes de distintos partidos políticos que suman decenas de miles de soles pendientes de pago, según los registros de la Autoridad de Transporte Urbano y del Servicio de Administración Tributaria.

ALGUNOS CASOS DE CANDIDATOS

Uno es el caso de Manuel Salas, candidato a diputado por Renovación Popular. En su declaración jurada como candidato registra cinco vehículos. Este hombre, que se presenta como un amante de los carros, registra una deuda de 33 mil soles por hacer taxi colectivo. En su defensa, señala que es un hombre dadivoso y que suele prestar sus vehículos. Asegura que no se presta el servicio de taxi colectivo en ellos.

Otro es el caso de Carlos Gil Flores, candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde, quien figura con más de 11 mil soles en multas por hacer taxi sin autorización. En el caso de Silvia Neyra Villanueva, candidata a diputada por Podemos Perú, como representante de peruanos residentes en el extranjero. Según su propia declaración jurada, es dueña de 49 vehículos. De acuerdo con la ATU, los autos de la candidata acumulan multas pendientes de pago por más de 61 mil soles. Según el SAT, la deuda supera los 111 mil soles.

A diferencia de los otros candidatos, William Gutiérrez, candidato a diputado por Somos Perú, sí reconoce su vínculo con el transporte informal. El vehículo registra 38 mil soles en papeletas. En lugar de negarlo, se autoproclama como “el candidato de los colectiveros”. Perteneció a la juventud somista y asegura ser amigo del expresidente José Jeri.

Finalmente, José Leandro Palomino, candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde por la región Madre de Dios, reveló un detalle importante a Punto Final. El partido donde milita lo inscribió como candidato sin su consentimiento. A pesar de que el candidato presidencial Alex González fue informado sobre este detalle, respondió que es parte de lo que él denomina como “una guerra sucia”. A pesar de que la denuncia viene de uno de sus propios candidatos.

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