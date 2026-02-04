Carlos Álvarez renunciaría a su candidatura si País para Todos no aclara contrato con medio de comunicación

Polémica por franja electoral. El candidato presidencial Carlos Álvarez, del partido País para Todos, advirtió a través de sus redes sociales que sí la organización política no aclara las contrataciones del medio Nativa Televisión, vinculada a Miguel del Castillo quien renunció de su candidatura por presunto desvío de fondos, renunciará a su candidatura por “respeto” a sus votantes.

“Emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar a los responsables de esta afrenta (…). Y si no caen los culpables, el que dará un paso al costado seré yo”, sentenció Álvarez.

Esta polémica inició por la renuncia de Miguel del Castillo de su partido Primero la Gente, luego de que la comitiva principal denunciase un desvío de más de S/400 mil soles a su medio de comunicación, Nativa Televisión, sin comunicar de la ejecución de gasto proveniente de la franja electoral asignada por la Onpe, según declaró Miguel Villalba a Latina Noticias.

Ante ello, el comediante y político deslindó del gasto que el partido País para Todos invirtió en el medio de comunicación Nativa.

“En ningún momento fui notificado, comunicado, consultado o avisado de los medios en que el partido a puesto la franja electoral (…). En ningún momento tomé conocimiento de dónde el partido colocó sus avisos (de campaña política) (…). No me encargo de las ejecuciones de gasto”, declaró Álvarez en su cuenta de Facebook.

Álvarez protesto contra la ONPE y exhortó al organismo retirar el dinero invertido en el medio por los partidos afectados. “Cambien esa ley, ni un sol a los partidos, que se autofinancien, ¡deroguen esa ley! (…) Encima, si el partido decide ya no poner publicidad en ese medio, perdió el dinero, porque la ONPE pone otras cosas como campañas de concientización pero el medio se queda con la plata”, reclamó el aún candidato presidencial de País para Todos.

