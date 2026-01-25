Carlos Espá sobre José Jerí: “Tenía tres meses para portarse bonito, pero no debe ser vacado, ni censurado”

El candidato presidencial por Sí creo, Carlos Espá, se mostró en contra de un procedimiento de vacancia o censura contra el presidente de la República, José Jerí, por sus reuniones irregulares con el empresario chino Zhihua Yang. Consideró que lo que necesita el país es estabilidad para una transición que garantice el proceso electoral.

“No debe ser vacado, ni censurado… Las personas que quieren vacar al Sr. Jerí son los mismos que se han reunido con los mismos personajes que estamos viendo en la televisión. Qué autoridad tendrían para censurar”, dijo.

En esta línea, Espá dijo que el Perú no “puede estar cambiando de presidente como quien se cambia de ropa”. Sostiene que lo coyuntural son las reuniones de José Jerí, pero lo estructural son la penetración de mafias y empresarios chinos en el Estado.

Aclaró que en una eventual gestión suya en el Ejecutivo no le cerraría las puertas a la inversión china: “Si nosotros llegamos al Gobierno, abriremos los brazos a los empresarios de todos los países siempre que cumplan tres condiciones: que respeten derechos laborales, que respeten el medio ambiente y que respeten la soberanía nacional”.

PROPUESTA DE REDUCIR IMPUESTOS

En materia económica, Carlos Espá señaló que está demostrado que bajar los impuestos aumenta la recaudación porque “más gente paga impuestos”. Por ello, una propuesta de Sí creo es reducir el impuesto a la renta.

Respecto a la inclusión de Jorge Montoya dentro de su lista electoral, el líder de Sí creo considera que se debió a un “acto de transparencia”: “Las personas que elegimos deben tener un cierto grado de conocimiento y que no estén involucrados en actos de corrupción. El almirante Montoya jamás ha estado inmerso en un escándalo, ni un galón de gasolina ha tomado”.

Por otro lado, el candidato presidencial indicó que una de sus propuestas es “secar el pozo de la corrupción”. Aprovechó el tema para explicar su postura sobre la información que ubica a su hermano Fernando Espá como aportante a la campaña de Keiko Fujimori en el 2016, en calidad de empresario.

“No fue así… A mi hermano se le acercó un amigo suyo que se lanzaba al Congreso y le pidió un apoyo de mil soles mensuales por un periodo de 3 o 4 meses. Eso hizo, pero no aportó a la campaña presidencial. Todo está bancarizado, por eso no ameritó ni siquiera una investigación”, agregó.

Finalmente, Espá señaló que su hermano es “intachable” y se siente orgulloso de él. Considera que pese a las actividades empresariales de su familia, su Gobierno no tendría porqué verse afectado.

