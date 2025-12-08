Elecciones 2026: estos son los candidatos presidenciales elegidos por sus partidos en las primarias

Los partidos políticos han celebrado sus elecciones primarias para definir quiénes los representarán en las elecciones generales de 2026. Emitidos los votos y una vez contabilizados por la ONPE, se puede decir que estos son los 37 candidatos que buscarán llegar a Palacio de Gobierno, aún a la espera de la confirmación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ex regidor de Lima y excandidato a la presidencia con el partido fundado por Luis Castañeda. Renunció a la alcaldía de Lima para postular por segunda vez a la presidencia.

Figura joven dentro del partido de la estrella que logró derrotar en las urnas a importantes líderes como Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén.

Ambas fórmulas obtuvieron 8 votos en la elección por delegados. Se está a la espera del pronunciamiento de la Onpe, organismo encargado de definir quién será el candidato del partido.

Congresista entre el 2011 al 2016 por la Alianza que unió a Pedro Pablo Kuczynski, César Acuña y Lourdes Flores. Fue ministra de Justicia en el gobierno de PPK.

Llegó al Congreso en el 2011 de la mano de Alejandro Toledo y fue elegido gobernador de Cajamarca en el 2018. Fue presidente de Acción Popular.

Militó en el Apra y fue diputado en 1985. Postuló a la presidencia en el 2016 y se reciente elección se ha visto manchada por una denuncia de fraude por parte del presidente del partido.

Ahora Nación – Alfonso López Chau: Director del Banco Central de Reserva entre el 2006 y el 2012. Fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería entre septiembre de 2021 y mayo de 2025.

Alianza para el Progreso – César Acuña: Excandidato presidencial en el 2016 excluido del proceso por entregar dádivas. Renunció al Gobierno Regional de La Libertad para postular por tercera vez a la presidencia.

Avanza País – José Williams: Militar que fue parte de la Operación Chavín de Huántar. Fue electo congresista por Avanza País y presidió el Parlamento entre septiembre de 2022 y julio de 2023.

Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra: Exalcalde de La Molina por el partido Acción Popular. Desde julio de 2023 hasta fines de dicho año fue gerente municipal en la Municipalidad del Rímac.

Fuerza Popular – Keiko Fujimori: Exprimera dama en el gobierno de Alberto Fujimori. Fue congresista y perdió tres elecciones presidenciales contra Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo.

Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli: Viceministra de Transportes en la gestión de Martín Vizcarra, viceministra de Construcción y Saneamiento y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de PPK.

Juntos por el Perú – Roberto Sánchez: Congresista de la República, ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Pedro Castillo y defensor del expresidente.

Libertad Popular – Rafael Belaúnde Llosa: Nieto del expresidente Fernando Belaúnde, ministro de Energía y Minas de Martín Vizcarra y víctima de un reciente atentado presuntamente vinculado a sus negocios personales.

Obras – Ricardo Belmont: Exalcalde de Lima y figura vinculada al mundo de la televisión. Perdió las elecciones presidenciales de 1995, congresales de 2006 y municipales de 2018.

Partido de los Trabajadores y Emprendedores – Napoleón Becerra

Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto: Ministro de Cultura y Defensa durante el gobierno de PPK. Renunció al gobierno luego de concretarse el indulto a Alberto Fujimori en diciembre de 2017.

Unido Perú -Charlie Carrasco

Demócrata Verde – Alex Gonzáles: Regidor de San Luis por el Apra en 1986, ha postulado sin éxito a la alcaldía de Lima en el 2010 y 2014, al Parlamento Andino en el 2011, y al Congreso en el 2016 con Fuerza Popular.

Democrático Federal – Armando Masse: Médico y cantante conocido por su trabajo en la dirección de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc).

Somos Perú – George Forsyth: Exfutbolista y elegido alcalde de La Victoria en el 2018. Renunció al cargo para postular a la presidencia en el 2021 de la mano de Somos Perú.

Frente de la Esperanza – Fernando Olivera: Exdiputado, excongresistas, exministro de Justicia de Alejandro Toledo, embajador en España y ministro de Relaciones Exteriores por apenas cinco días. Ha postulado tres veces a la presidencia.

País para Todos – Carlos Álvarez: Cómico y miembro de País para Todos desde el año 2024. Ha sido el centro de polémicas en torno a sus comentarios sobre la defensa de los derechos humanos.

Patriótico del Perú – Herbert Caller

Cooperación Popular – Yonhy Lescano: Excongresista de la República y exsecretario general de Acción Popular. Se retiró del partido de la lampa y puso en marcha su propia agrupación política.

Integridad Democrática – Wolfgang Grozo

Perú Libre – Vladimir Cerrón: Médico y exgobernador de Junín en dos oportunidades. Su partido postuló a Pedro Castillo a la presidencia y hoy está prófugo de la justicia.

Perú Acción – Francisco Diez-Canseco: Periodista, exdiputado y fundador del partido Perú Nación que en la actualidad se llama Perú Acción. Intentó sin éxito ser congresista en el 2020.

Perú Primero – Mario Vizcarra: Hermano del expresidente Martín Vizcarra. Era una figura desconocida hasta la confirmación de que el exjefe de Estado no podrá postular en las próximas elecciones.

Sí Creo – Carlos Espá: Periodista cercano a la agenda política de Mario Vargas Llosa en 1990. Fundó su partido en el 2022 luego de concretarse la victoria de Pedro Castillo.

Perú Moderno – Carlos Jaico

Podemos Perú – José Luna Gálvez: Se ha desempeñado como congresista de la República durante 20 años, dueño de la cuestionada universidad Telesup.

Progresemos – Paul Jaimes

Un camino diferente – Rosario Fernández