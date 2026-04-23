Carlos Pareja Ríos es el nuevo canciller del Perú tras incertidumbre por compra de aviones F-16

El presidente de transición José María Balcázar, tras la renuncia del diplomático Hugo de Zela de la Cancillería, juramentó como nuevo representante del Perú en el exterior a Carlos Ríos Pareja. Esta decisión ocurre luego de que en un mensaje a la nación, el mandatario indique que pasaría la compra de los aviones de combate F-16 al próximo gobierno que será elegido en la segunda vuelta de las elecciones.

Pareja Ríos es un letrado en derecho y un diplomático de carrera, pero también cuenta con una licenciatura en artes. Trabajo como embajador en distintos países desde el 2000, y es reconocido por su representación en Estados Unidos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuckzynski.

¿Quién es Carlos Pareja Ríos?, el nuevo canciller peruano

Nacido el 7 de julio de 1950, Pareja Ríos es un profesional en la diplomacia centrado en un perfil técnico-institucional, centrado en la negociación en escenarios de alta tensión. A sus 75 años, es la primera vez que toma el cargo como Canciller.

En su juventud, estudió derecho en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y también artes en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); en ambas carreras logró la licenciatura. En esa línea, obtuvo una maestría en Diplomacia y Relaciones Exteriores por la Academia Diplomática del Perú (ADP), de la cual pertenece a la promoción de 1976.

Trayectoria de Carlos Pareja Ríos

En el mundo de la diplomacia, Pareja Ríos cuenta con un amplio historial de cargos importantes donde destacó como representante del Perú en distintos países:

Embajador en España (2000-2002): durante la transición democrática del Perú tras la crisis política generada por el autócrata Alberto Fujimori.

Embajador en Suiza (2003-2005)

Director General de Protocolo (2006-2009): responsable de la organización de las cumbres APEC y ALC-UE en la capital.

Embajador en Chile (2009-2014): figura clave durante el proceso de demanda marítima en la Corte de La Haya, debido a que aseguró el flujo comercial entre ambos países vecinos durante el litigio por las fronteras marinas.

Embajador en los Estados Unidos (2016-2018): durante el gobierno de PPK. Gestionó la relación con el país norteamericano durante la transición presidencial de Obama y Trump.

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