Caso Betssy Chávez: Ministerio Público se desistió del pedido de prolongación de prisión preventiva

El Poder Judicial resolvió que se desista de la prolongación del plazo de la prisión preventiva solicitada contra la ex premier Betssy Chávez Chino, investigada por los delitos de rebelión y conspiración. El juez supremo Edhín Campos fue quien declaró fundada la solicitud del Ministerio Público, lo que deja sin efecto la petición que pretendía mantener la medida restrictiva más allá del plazo inicial ya vencido.

Durante la audiencia, el fiscal supremo Edward Casaverde justificó su decisión en que el pedido formulado el 18 de diciembre de 2024, resulta inviable toda vez que la procesada se encuentra en libertad. “Conforme el contenido de la resolución de la convocatoria, el juez dictó medidas de comparecencia contra la procesada por lo que es inviable la prolongación de la prisión preventiva”, concluyó.

La investigación por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado se inició en junio de 2023, cuando se dictó en su contra una orden de prisión preventiva por 18 meses, medida que venció el 19 de diciembre de 2024. Pese a ello, el Ministerio Público solicitó una nueva prolongación que fue finalmente rechazada por el Poder Judicial.

El abogado de Chávez Chino, Cesar Romero, se mostró a favor de la decisión que respalda el principio de legalidad y marca un precedente en cuanto a la validez de los plazos de prisión preventiva.

“Generando para los demás un precedente de no estar sin mandato judicial dentro de un establecimiento penitenciario es importantísimo. Hacerlo posterior a esto generaría sin mandato judicial, esto sería ilegal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional”, sostuvo.

La Fiscalía sostiene que la ex primera ministra Betssy Chávez habría actuado como presunta gestora intelectual en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo. Por ello, ha solicitado una condena de 25 años de prisión, así como una inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer funciones públicas.

