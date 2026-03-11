Caso ‘Chibolín’: Fiscalía solicita ampliar 18 meses de prisión preventiva por peligro de fuga

El Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial (PJ) la ampliación de la prisión preventiva contra Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín‘, por 18 meses adicionales en el marco de las investigaciones por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y cohecho en una trama de corrupción que lo vincula al gobierno de Pedro Castillo.

El fiscal adjunto supremo Denis Pérez, argumentó que el caso mantiene altos niveles de complejidad y que, por ende, aún existen diligencias pendientes para determinar la responsabilidad de ‘Chibolín’ en la ruta de corrupción, como nuevos testimonios y analisis que clarificarían su accionar delictivo en el sistema de justicia, donde presuntamente habría pagado sobornos y desviado dinero a cuentas de terceros y familiares.

Por otro lado, también advirtió que hay altas probabilidades de fuga por parte del investigado, ya que no cuenta con arraigo domiciliario claro. Asimismo, Pérez subrayo que el showman no tiene arraigo laboral estable, debido a que el último contrato con el medio Panamericana Televisión quedó suspendido al iniciar las investigaciones.

La defensa de Hurtado, encabezada por el exabogado de Fujimori, Ezio Riera, argumentó que el exconductor de televisión es padre de una menor con habilidades especiales, por lo que es necesario su presencia junto a su familia. Además, también indicó que el pedido de la Fiscalía carecería de sustento al faltar 4 meses para que termine el plazo de prisión preventiva.

La investigación contra Andres Hurtado ‘Chibolín’

En septiembre de 2024, ‘Chibolín’ fue capturado por la Policía Nacional por el presunto delito de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos con múltiples empresas vinculadas a 11 personas.

La Fiscalía señala que el excentrico exconductor estaría involucrado en la tenencia de 100 kilos de oro, que devolvió a Javier Miu Lei gracias a la presunta ayuda del fiscal superior de lavado de activos, Elizabeth Peralta Santur.

Luego de que fuera puesto a 18 meses de prisión preventiva, Henry Shimabukuro, polémico exasesor del expresidente Pedro Castillo, afirmó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) le asignó un presupuesto para que contrate a Andres Hurtado y realice campañas a favor de Pedro Castillo. Según el exasesor, él hizo todo lo posible para que ambas figuras no se encuentren.

Según la Fiscalía, las presuntas empresas implicadas en la red de corrupción son: AH Gold Entertainment SAC, AH Entertainment Company SAC, AH Company Entertainment SAC, Frutera Perú SAC, Tika & Travel SAC, Andres Travel SAC, Centro de Convenciones Teatro Leguía SAC, Infinitum Reps SAC, ONG Andrés A. Hurtado, Coya Andina SAC, Pareras EIRL e Inversiones Los Ceivos SAC.

Ahora queda en manos del Poder Judicial evaluar si se amplián los 18 meses de prisión preventiva contra el hombre que dijo ser el “enviado de Dios” y que actualmente afronta graves investigaciones por corrupción.

