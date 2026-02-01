Caso Chifagate: ministros del Interior y de Energía y Minas asistirán a declarar este lunes 2 de febrero

La crisis política por el caso ‘Chifagate’ continúa. La Comisión de Fiscalización ha citado para este lunes 2 de febrero al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al ministro de la cartera de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. La décima segunda sesión extraordinaria comenzará a las 2 de la tarde, en la sala Francisco Bolognesi del Congreso.

Por un lado, en el caso de Vicente Tiburcio, la agenda oficial indica que el motivo de su citación es para esclarecer los alcances y circunstancias de las reuniones no oficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

La Comisión de Fiscalización aprobó citar a los ministros del Interior y de Energía y Minas a fin de que informen sobre las reuniones del presidente de la república con un empresario chino. La fecha de concurrencia será definida esta semana. ✍️ Nota completa aquí:… pic.twitter.com/DVEjixVwcU — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 26, 2026

Por otro lado, las razones para citar al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, serían para responder sobre la vigente situación de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, que fue otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C, cuyo propietario es el mismo empresario chino y se ejecutaría en distritos de Abancay y Andahuaylas. Además, la comisión busca identificar eventuales inconsistencias en el proceso administrativo.

Recordemos que se solicitó una prórroga por parte de la compañía para postergar el inicio de las operaciones del 1 de mayo del 2026 al 15 de junio del 2029, la cual fue rechazada.

VIDEO RECOMENDADO