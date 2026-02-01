Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

Caso Chifagate: ministros del Interior y de Energía y Minas asistirán a declarar este lunes 2 de febrero

Política
M.F. Simborth
M.F. Simborth
Compartir

La crisis política por el caso ‘Chifagate’ continúa. La Comisión de Fiscalización ha citado para este lunes 2 de febrero al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al ministro de la cartera de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. La décima segunda sesión extraordinaria comenzará a las 2 de la tarde, en la sala Francisco Bolognesi del Congreso.

Por un lado, en el caso de Vicente Tiburcio, la agenda oficial indica que el motivo de su citación es para esclarecer los alcances y circunstancias de las reuniones no oficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

Por otro lado, las razones para citar al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, serían para responder sobre la vigente situación de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, que fue otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C, cuyo propietario es el mismo empresario chino y se ejecutaría en distritos de Abancay y Andahuaylas. Además, la comisión busca identificar eventuales inconsistencias en el proceso administrativo.

Recordemos que se solicitó una prórroga por parte de la compañía para postergar el inicio de las operaciones del 1 de mayo del 2026 al 15 de junio del 2029, la cual fue rechazada.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo