Caso Fábrica de firmas: ciudadanos sabrán si un partido los quiere inscribir con “Alerta de afiliación política”

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha lanzado la herramienta digital “Alerta de Afiliación Política”, un servicio que permitirá a la ciudadanía recibir notificaciones inmediatas si es incorporada como afiliada a alguna organización política sin su consentimiento.

La medida fue implementada tras la denuncia presentada por el programa Punto Final, en el reportaje “Fábricas de Firmas”, que reveló un sistema de falsificación masiva de afiliaciones a diversos partidos políticos, entre ellos Primero la Gente.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ALERTA DE AFILIACIÓN POLÍTICA?

Si un partido político o movimiento regional intenta afiliarte, el JNE te notificará por correo electrónico y/o mensaje de texto.

Para activar esta función, debes ingresar a la web del JNE (alertadeafiliacion.jne.gob.pe), completar tus datos personales y elegir cómo deseas recibir las alertas. Finalmente, recibirás un código de validación que deberás confirmar para completar el registro.

ASÍ OPERABA LA FÁBRICA DE FIRMAS FALSAS

Según el testimonio de un “abogado tramitador”, el esquema consistía en llenar fichas de afiliación con datos obtenidos ilegalmente del Reniec, cobrando 6 soles por cada una, lo que incluía también la falsificación de firmas.

Punto Final comprobó que, de 6.000 fichas revisadas, más de 4.000 correspondían a supuestos afiliados del partido Primero la Gente.

El operador señaló a Miguel del Castillo y Marco Ceballos como responsables de coordinar y financiar el proceso fraudulento. Además, de 120 ciudadanos contactados, ninguno reconoció haberse afiliado.

RENIEC NOTIFICÓ A LOS AFECTADOS

En comunicación con Latina Noticias, Reniec precisó que envió 4.470 notificaciones mediante correo electrónico, WhatsApp y cartas impresas a los domicilios registrados en los DNI de los ciudadanos afectados, informándoles de la vulneración de sus datos.

En dichas comunicaciones se explica el procedimiento de desafiliación política y se brindan canales de contacto para orientación.

Cabe recordar que, según lo informado por Punto Final, la mafia accedió a esta información a través de la cuenta institucional de Sergio Segura Vásquez, funcionario de Sunarp, quien fue denunciado por delitos informáticos, luego de que Reniec cotejara la información del reportaje.

“Yo no soy ningún cómplice. Es imposible que yo haya participado en estas búsquedas. No era parte de mis funciones utilizar esa herramienta”, declaró Segura en su defensa.

Reniec también informó que, como parte de un proceso de depuración, redujo de 6.530 a 2.943 los convenios de acceso a su base de datos hasta marzo de este año, limitando así el número de usuarios con acceso al sistema.