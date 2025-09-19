Caso Odebrecht: Juicio oral contra Susana Villarán inicia este 23 de setiembre

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, adscrito a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvió dar inicio al juicio oral de la ex alcaldesa Susana Villarán por los delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho, falsedad genérica y lavado de activos.

Esto tras el pedido de establecer fecha y hora para la instalación de dicha fase, así como la precisión de la sala de audiencia presencial donde se llevará a cabo el juzgamiento considerándose la

complejidad de la causa en cuanto a delitos y cantidad de procesados, la necesidad de formación del expediente judicial que conlleva la organización de una significativa cantidad medios de pruebas, así como las notificaciones respectivas al domicilio real de todos los acusados.

El proceso se llevará a cabo en la sede judicial “Carlos Zavala Loayza” en Cercado de Lima a partir de las nueve de la mañana. Se ha programado una segunda sesión para el día siguiente, miércoles 24 de septiembre, que asegure la presencia de todos los involucrados.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A SUSANA VILLARÁN?

La ex alcaldesa enfrenta cargos relacionados a su función edil por haber formado parte de una organización delictiva, pactar ilegalmente con empresas para obtener beneficios indebidos e intentar “limpiar” dinero obtenido de forma ilegal. Todos los delitos relacionados con el conocido caso que investiga presuntos aportes ilícitos de empresas constructoras como Odebrecht y OAS a campañas políticas y proyectos de la Municipalidad de Lima durante su gestión.

Además de Susana Villarán, la lista de acusados incluye a figuras como José Miguel Castro Gutiérrez y Gabriel Prado Ramos, quienes formaron parte de su equipo. También importantes empresas como Momentum, Ogilvy & Mather S.A, Chirinos & Salinas Asociados S.A.C, Línea Expresa S.A.C (antes Línea Amarilla S.A.C.), Constructora Norberto Odebrecht “CNO” S.A., Constructora OAS LTDA. y J. Walter Thompson Company Sucursal del Perú.

¿CÓMO SERÁ EL JUICIO?

Los acusados deben presentarse obligatoriamente. Quienes se encuentren fuera del país y justifiquen su imposibilidad de viajar, podrán participar a través de una conexión virtual. Este juicio, que se espera sea largo y complejo, buscará esclarecer las responsabilidades en uno de los casos de corrupción.

Se ha ordenado la notificación a todos los acusados, bajo apercibimiento de ser declarados contumaces en caso de inasistencia injustificada. Asimismo, se notifica a los abogados defensores, al Ministerio Público, y a los representantes de las personas jurídicas y terceros civilmente responsables. Se ha dispuesto la remisión del expediente judicial y el cuaderno de debate al Juzgado de Investigación Preparatoria respectivo, así como la formación del Cuaderno para el Debate.

