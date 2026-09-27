Censura al ministro del Interior y facultades delegadas: senadores debaten sobre la seguridad del país

En entrevista con Punto Final, los senadores Carlos Caballero, del Partido del Buen Gobierno; Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y Jaime Delgado, de Ahora Nación, expusieron sus posiciones frente a la crisis de inseguridad, la eventual censura al ministro del Interior, César Astudillo, y el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

La seguridad ciudadana fue uno de los principales puntos de la conversación. Mientras Caballero sostuvo que existe una responsabilidad política del titular del Interior frente a la situación de criminalidad y respaldó la censura promovida desde su bancada en la Cámara de Diputados, Juárez defendió las acciones realizadas por el sector y cuestionó que se pretenda retirar al ministro en los primeros meses de gestión.

Delgado, por su parte, señaló que la lucha contra la delincuencia debe ser una prioridad para el Congreso, pero advirtió que los resultados mostrados en operativos y detenciones no necesariamente se traducen en una reducción de los crímenes.

CENSURA A CÉSAR ASTUDILLO DIVIDE POSICIONES ENTRE LOS SENADORES

Carlos Caballero sostuvo que el caso del asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte constituye, desde la posición de su agrupación, un elemento que genera responsabilidad política en el Ministerio del Interior.

“Hay una responsabilidad política. Este es un asesinato más de una serie de asesinatos de periodistas”, señaló el senador del Partido del Buen Gobierno, quien cuestionó que, después del crimen, no se hayan conocido mayores avances sobre las investigaciones y recordó que la periodista había denunciado previamente amenazas.

Patricia Juárez respondió defendiendo la gestión del ministro César Astudillo y enumeró resultados reportados por el sector, entre ellos la desarticulación de bandas y organizaciones criminales, detenciones y decomisos de droga.

La senadora de Fuerza Popular también sostuvo que el cambio del general de la Policía mencionado durante la entrevista ya estaba previsto y negó que estuviera relacionado con la denuncia realizada por Aponte.

“Tenemos que apostar por la institucionalidad, tenemos que apostar por políticas a largo plazo y no podemos descabezar el Ministerio del Interior”, afirmó Juárez.

Desde Ahora Nación, Jaime Delgado planteó una posición distinta. El senador cuestionó que, pese a los operativos y detenciones, los crímenes continúen registrándose y reclamó una estrategia que incorpore inteligencia y tecnología.

“Me da la sensación de que seguimos con la lógica de la fotografía, ganar portadas de que se ha detenido a tal o a cual, pero no acaba la criminalidad”, sostuvo.

En tanto, Carlos Caballero señaló que su bancada en la Cámara de Diputados evaluaría la censura y que la decisión de Ahora Nación sería discutida en una reunión partidaria.

FACULTADES DELEGADAS: EL REGLAMENTO DEL SENADO GENERA UN NUEVO ENFRENTAMIENTO

Otro de los momentos centrales de la entrevista fue la discusión sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Caballero aseguró que el Partido del Buen Gobierno está dispuesto a respaldar la delegación en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno de El Niño.

Según explicó, el planteamiento de su agrupación contempla asuntos como crimen organizado, extorsión, sicariato, sistema penitenciario, inteligencia, uso de comunicaciones para delitos, migración vinculada a seguridad y coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, advirtió que las diferencias surgieron por la interpretación de las atribuciones del Senado para modificar los proyectos que lleguen desde la Cámara de Diputados.

“Los senadores tienen derecho a hacer las modificaciones, pero no pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por la Cámara de Diputados”, sostuvo Caballero.

El intercambio generó uno de los momentos más tensos de la entrevista. Caballero pidió a Juárez que garantizara públicamente que el Senado respetaría las disposiciones reglamentarias y no incorporaría nuevas materias a las facultades que eventualmente sean aprobadas por los diputados.

Juárez respondió que Fuerza Popular respeta la Constitución, las leyes y el reglamento del Congreso.

“Nosotros somos respetuosos absolutamente de lo que dice la ley, lo que dicen los reglamentos y lo que dice la Constitución”, afirmó.

Caballero insistió en que las declaraciones de algunos integrantes del Senado habían generado desconfianza sobre el trámite de las facultades, mientras que Juárez cuestionó que se pretenda exigir compromisos adicionales sobre una normativa que, según señaló, ya debe ser respetada.

PRODUCTIVIDAD DEL CONGRESO TAMBIÉN ENTRA EN EL DEBATE

La discusión terminó trasladándose al funcionamiento del nuevo Congreso bicameral. Caballero cuestionó que, durante los primeros meses de trabajo de la Cámara de Diputados, se hayan priorizado interpelaciones y una censura mientras todavía no se concretaban dictámenes legislativos.

Juárez respondió que sí existen proyectos de ley presentados por las diferentes bancadas, pero explicó que estos deben cumplir con el procedimiento parlamentario antes de ser debatidos y eventualmente remitidos al Senado.

La entrevista cerró con las diferencias aún abiertas entre los tres senadores respecto de la censura al ministro del Interior y el otorgamiento de facultades al Ejecutivo, mientras el Congreso continúa definiendo las reglas de funcionamiento de sus dos cámaras.

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