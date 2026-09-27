ERM 2026: ¿qué proponen los candidatos a Lima para enfrentar la inseguridad y el caos vehicular?

A una semana de las elecciones regionales y municipales, Lima entra en la recta final de una campaña marcada por la inseguridad ciudadana, el caos vehicular y la necesidad de recuperar espacios públicos para los millones de habitantes de la capital.

Los candidatos que buscan llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima han aprovechado el tramo final de la campaña para exponer sus principales propuestas y marcar diferencias frente a sus adversarios. En el reciente debate municipal, las posiciones fueron diversas, aunque hubo coincidencias en algunos de los principales problemas que afectan a la ciudad.

Según una reciente encuesta de Ipsos para Perú21, la inseguridad ciudadana ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los limeños, con 71%. Frente a esta situación, los candidatos han planteado desde una policía municipal y un serenazgo armado hasta una mayor coordinación con la Policía Nacional del Perú y el uso de tecnología para combatir a las organizaciones criminales.

INSEGURIDAD CIUDADANA: LAS PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CRIMINALIDAD EN LIMA

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato a teniente alcalde de Renovación Popular, plantea colocar la seguridad ciudadana como una de las prioridades de una eventual gestión. Carlos Álvarez, a quien ha designado como responsable de su plan de seguridad, también ha expuesto algunas de las medidas que implementarían.

Entre sus propuestas figuran la adquisición de motocicletas, la instalación de 10 mil cámaras con inteligencia artificial y el uso de equipos de geolocalización para identificar llamadas extorsivas.

“La prioridad es seguridad ciudadana”, señaló López Aliaga, quien también planteó reforzar el patrullaje y mejorar la iluminación mediante luces LED. Su propuesta contempla atender dos frentes: el raqueteo y los asaltos, además del uso de inteligencia y tecnología para combatir a las organizaciones criminales.

Carlos Bruce, actual alcalde de Surco y candidato de Somos Perú, propone la creación de una policía municipal. Según explicó, esta fuerza tendría como objetivo combatir principalmente delitos menores, como el robo al paso, en coordinación con la Policía Nacional.

Bruce recordó que durante su gestión en Surco se promovió una iniciativa para permitir que los serenos utilizaran pistolas paralizadoras. Ahora plantea que el Congreso evalúe la creación de una policía municipal con funciones claramente delimitadas para evitar superposiciones con la PNP.

De acuerdo con su propuesta, el serenazgo se transformaría en esta nueva policía y podría incorporar también a licenciados de las Fuerzas Armadas. Bruce estimó que, una vez aprobada la legislación correspondiente, esta nueva fuerza podría estar operativa en aproximadamente un año y medio.

Daniel Urresti, candidato de Podemos, se mostró en contra de trasladar las funciones de seguridad a una policía municipal. Su propuesta apunta a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional mediante apoyo logístico y tecnológico.

Entre sus planteamientos se encuentran la contratación de 100 equipos Terna, la adquisición de 1,200 patrulleros y la construcción de cuatro complejos policiales que funcionen como centros de flagrancia. También propone cerrar mercados negros y dotar de mayor tecnología y equipamiento a las fuerzas encargadas de combatir a las bandas criminales.

Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular y actual alcalde de Ancón, también considera que la Policía Nacional debe mantener sus atribuciones en materia de seguridad. Su propuesta, denominada “Ojo de Dios”, contempla tres centrales de monitoreo ubicadas en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, además de una central en la avenida Argentina.

Durante el debate municipal, Daza protagonizó además un intercambio con López Aliaga que posteriormente llevó ante el Pacto Ético Electoral. El candidato de Fuerza Popular sostuvo que algunos mensajes enviados por el líder de Renovación Popular fueron interpretados como una forma de presión y cuestionó que se utilice la confrontación política durante la campaña.

Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar y candidato de Avanza País, plantea, por su parte, un serenazgo armado como parte de su estrategia para enfrentar la delincuencia en Lima.

TRANSPORTE Y CIUDAD: LAS PROPUESTAS PARA REDUCIR EL TRÁFICO Y RECUPERAR LIMA

La seguridad no es el único problema que deberá enfrentar la próxima autoridad municipal. El transporte es otro de los grandes desafíos para Lima. El limeño pierde, en promedio, cinco horas diarias en el tráfico, una situación que afecta tanto a quienes utilizan transporte público como a quienes se movilizan en vehículos particulares.

En este punto existe una coincidencia entre los candidatos consultados: cuestionan el funcionamiento actual de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y plantean que varias de sus competencias regresen a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

López Aliaga considera que la ATU debe devolver competencias al municipio para permitir una gestión integral de las principales vías metropolitanas. Bruce también cuestiona el funcionamiento de la autoridad y sostiene que el transporte de superficie debe ser una prioridad directa para el alcalde de Lima.

Urresti coincide en que las funciones de la ATU deberían pasar al municipio. Su propuesta contempla implementar vías exclusivas para el transporte público y desarrollar sistemas de buses rápidos.

Daza plantea una reestructuración de la ATU y cuestiona que continúen pendientes proyectos como la Línea 2 del Metro y los corredores complementarios. Según su propuesta, la gestión municipal debería asumir mayores competencias en materia de transporte.

El candidato de Fuerza Popular también propone impulsar la ampliación de la Panamericana Norte y que la futura Línea 3 del Metro llegue hasta Ancón. Asimismo, plantea acelerar la construcción de nuevas líneas mediante un sistema de ejecución rápida.

En cuanto a los corredores segregados, Bruce sostiene que pueden ser una alternativa de implementación más rápida frente a los grandes proyectos ferroviarios. Según explicó, estas obras podrían ejecutarse en dos o tres años y permitirían mejorar la circulación del transporte público.

Daza mantiene una posición distinta respecto al Metropolitano. Considera que este sistema ya no responde a las dimensiones actuales de Lima y plantea fortalecer una red de metros que permita atender a una ciudad que supera los 11 millones de habitantes.

El candidato, quien anteriormente estuvo vinculado a la federación de taxistas colectivos, también plantea formalizar el transporte y establecer mecanismos de identificación para diferenciar a los vehículos autorizados de los informales.

Pero la discusión sobre el futuro de Lima no termina en la seguridad ni en el transporte. La próxima autoridad municipal también tendrá que enfrentar el desafío de recuperar espacios públicos, ampliar las áreas verdes y acercar los servicios a los ciudadanos.

Carlos Bruce propone poner en valor el río Rímac y convertir sus alrededores en un gran parque lineal. También plantea ampliar las áreas verdes de la capital y recuperar espacios como el Campo de Marte.

Samuel Daza apuesta por fortalecer los parques zonales y descentralizar los espacios de recreación. Su propuesta parte de una idea: los habitantes de los distintos distritos deberían contar con espacios públicos de calidad sin necesidad de trasladarse grandes distancias para acceder a ellos.

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