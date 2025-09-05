César Acuña: esto dijo tras nuevo atentado con explosivo en Trujillo

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, emitió un comunicado tras el nuevo y violento atentado con explosivos en la ciudad de Trujillo. Este es el segundo ataque de gran magnitud en menos de un mes, lo que ha generado gran preocupación y alarma en la población local.

El más reciente ataque ocurrió la noche del jueves 4 de septiembre en la urbanización Las Quintanas, específicamente en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu. Un potente explosivo detonó en una vivienda de tres pisos, causando una fuerte onda expansiva que no solo dañó la propiedad, sino que también afectó a una treintena de casas cercanas en las inmediaciones del parque Perpetuo Socorro y un vehículo estacionado en la zona.

En su comunicado, Acuña exige a los poderes del Estado que consideren estos ataques como terrorismo y advierte que, de no hacerlo, la región podría caer bajo la amenaza de la delincuencia organizada, tal como sucedió en el país en los años 80.

Además, pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público que apliquen la pena máxima para los responsables, cadena perpetua, basándose en la nueva ley aprobada recientemente.

Finalmente, ante los “escasos resultados” de la Policía Nacional, el gobernador solicitó la declaración del Estado de Sitio en Trujillo, proponiendo que el control de la seguridad quede a cargo de las Fuerzas Armadas.

