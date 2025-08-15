CIDH pide ejercer control de convencionalidad antes de aplicar la Ley de Amnistía

Tras la reciente promulgación de la Ley de Amnistía, que beneficiará a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Poder Judicial sobre la necesidad de ejercer el control de convencionalidad antes de aplicar la norma.

A través de un comunicado, el organismo señaló que ello es necesario para garantizar las decisiones judiciales respeten los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“Dicha legislación promueve la impunidad e impacta gravemente en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, como ha reiterado la Comisión en un comunicado de prensa el 26 de junio de 2025”, señaló.

#Perú: #CIDH rechaza la promulgación de la Ley que beneficia a personas involucradas en graves violaciones de #DerechosHumanos al conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por casos… pic.twitter.com/qstZ57QasY — CIDH – IACHR (@CIDH) August 15, 2025

Esta ley favorecerá también a comités de autodefensa que estén involucrados en delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La ley de Amnistía fue firmada el último miércoles 13 de agosto por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Este acto contó con la participación de los parlamentarios que impulsaron este proyecto, como Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, y Jorge Montoya, de Honor y Democracia.

Por su parte, la Corte IDH ya se había mostrado en contra de esta iniciativa e incluso había ordenado la suspensión del trámite de ley, con la finalidad de evitar daños irreparables a las víctimas.

En ese sentido, la CIDH calificó la norma como promotora de impunidad, ya que beneficiaría a personas involucradas en delitos relacionados a violaciones de derechos humanos.

¿QUÉ ES EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD?